Maroc: ONMT - Ouverture des travaux de la convention Welcome Travel Group

Bouznika — Les travaux de la convention du réseau Welcome Travel Group, accueillie par l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), se sont ouverts samedi à Bouznika, réunissant une importante délégation de tours opérateurs italiens et des responsables du secteur touristique marocain.

Cet événement, qui marque une étape importante dans les relations touristiques entre le Maroc et l'Italie, a été l'occasion pour les responsables marocains de présenter leur vision stratégique pour développer les flux touristiques entre les deux pays.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'ONMT, Achraf Fayda, a souligné que "le Maroc est désormais la première destination touristique en Afrique, avec 17,4 millions de touristes accueillis l'année dernière", précisant que le potentiel de croissance reste considérable, notamment avec le marché italien.

"Nous avons reçu l'année dernière moins d'un million de visiteurs italiens, dont la moitié sont des Marocains résidant en Italie. Nous souhaitons multiplier par deux, trois ou quatre ce chiffre, car je suis convaincu que les Italiens sont curieux et apprécient les nouvelles destinations et cultures", a-t-il indiqué.

M. Fayda a également mis en exergue l'importance que le gouvernement marocain accorde au secteur touristique, avec des investissements publics de plus d'un milliard d'euros prévus sur dix ans, sans compter les investissements privés.

"Le Maroc transforme six villes hôtes de la Coupe du Monde 2030, avec un financement d'un demi-milliard d'euros pour chacune d'elles", a-t-il précisé.

De son côté, Kazzini Ilham, Directrice commerciale de Royal Air Maroc, a détaillé les plans d'expansion de la compagnie aérienne nationale.

"Notre ambition est de passer de 60 avions aujourd'hui à 130 en 2030, pour être prêts pour la Coupe du Monde", a fait savoir Mme Kazzini.

Elle a également annoncé le lancement prochain de nouvelles liaisons directes entre le Maroc et l'Italie, notamment Marrakech-Milan en septembre, ainsi que des vols vers Rome et Bologne.

La responsable a souligné la récente signature d'un accord de partage de codes avec ITA Airways, invitant la compagnie italienne à développer ses liaisons vers le Maroc, eu égard "l'énorme potentiel" entre les deux pays.

Dans son intervention, Andrea Giuricin, économiste à l'Université de Milan-Bicocca et PDG de TRA Consulting, a présenté une analyse du secteur touristique mondial post-Covid, notant que "le secteur a récupéré plus rapidement que prévu, dépassant dès 2023 les niveaux de 2019".

Il a particulièrement souligné le rôle du Maroc dans cette dynamique positive considérant que "l'Afrique, notamment grâce au Maroc, a certainement connu une reprise très rapide, s'inscrivant dans les tendances mondiales observées actuellement".

Pour sa part, Luigi Stefanelli, Vice-président des ventes mondiales de Costa Croisières, a présenté les innovations de la compagnie en matière d'excursions, avec une nouvelle catégorisation adaptée aux différents profils de voyageurs.

"Nous avons entièrement redessiné notre programme d'excursions pour le rendre plus compréhensible pour les clients et plus facile à expliquer pour nos partenaires", a-t-il expliqué.

Cette convention, qui accueille le plus grand réseau d'agences de voyages italiennes sous l'égide de l'ONMT, témoigne de la volonté du Maroc de renforcer sa position sur le marché touristique méditerranéen et de diversifier ses marchés émetteurs, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde 2030 que le pays co-organise avec l'Espagne et le Portugal.