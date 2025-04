Maroc: Akdital - Une performance remarquable en 2024 et des perspectives ambitieuses

Casablanca — Le groupe Akdital a présenté, vendredi à Casablanca, ses résultats financiers pour l'exercice 2024, affichant une performance remarquable et des perspectives ambitieuses pour 2025-2030.

Ainsi, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de 2,954 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en hausse de 55% par rapport à l'année précédente, s'inscrivant dans une dynamique soutenue, avec une multiplication par six de son CA en cinq ans et une croissance annuelle moyenne de plus de 50%.

Le groupe a également enregistré une nette amélioration de ses marges, avec un taux d'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) dépassant les 28% et une marge nette avoisinant les 12%, témoignant d'une maîtrise efficace des coûts structurels et d'une meilleure absorption des charges fixes.

S'exprimant à cette occasion, le président-directeur général (PDG) d'Akdital, Rochdi Talib, a réaffirmé l'engagement du groupe à offrir "une valeur ajoutée sur le plan médical" à travers le Royaume, en développant des services spécialisés tels que la radiothérapie, la réanimation et la cardiologie interventionnelle.

Dans ce sillage, M. Talib a souligné que la vocation première du groupe ne se limite pas aux actes médicaux courants, mais vise à proposer des soins spécialisés dans des régions où ils étaient jusque-là indisponibles, réduisant ainsi les longs déplacements des patients et prévenant des issues fatales en l'absence de traitement local adapté.

En outre, il a annoncé un plan ambitieux d'expansion visant à atteindre 45 établissements d'ici la fin 2025 et 62 établissements à l'horizon 2027, notant que le groupe est actuellement présent dans 11 des 12 régions du Royaume.

Parmi les projets stratégiques, le PDG a présenté le déploiement prévu de 200 centres de diagnostic "smart" dans des villes de 40.000 à 100.000 habitants, offrant des services 24h/24 avec une présence médicale continue et une connexion à distance avec des spécialistes. Ces centres s'inspirent d'un modèle déjà existant aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite.

Pour sa part, Ilyas El Harti, directeur général délégué d'Akdital, a indiqué que le groupe a atteint une capacité litière de 3.700 lits, représentant environ 17% de la capacité nationale privée, à travers 33 établissements répartis dans 19 villes du Royaume.

Il a précisé que cette expansion a été rendue possible grâce à la mobilisation de 7.000 collaborateurs, dont deux tiers sont des personnels paramédicaux et administratifs, ainsi qu'à la confiance de quelque 3.500 médecins, soit environ un médecin privé sur quatre à l'échelle nationale.

Dans ce sens, il a mis en exergue la nouvelle organisation du groupe, répartie en 8 régions et clusters, chaque région étant dotée de l'autonomie nécessaire pour gérer les différents sites avoisinants, citant l'acquisition du premier robot chirurgical du groupe, mis en opération depuis décembre dernier.

De son côté, Amjad Hebbazi, directeur du pôle financier d'Akdital, est revenu sur la forte croissance enregistrée en 2024, détaillant la répartition du CA, avec l'oncologie qui représente 33% (en hausse de 2 points) et la multidiscipline restant prépondérante à 67%, contribuant à hauteur de 2 MMDH.

Depuis le 14 décembre 2022, le groupe Akdital est coté à la Bourse de Casablanca sous le ticker AKT, marquant ainsi la première entrée du secteur de la santé sur la place financière.