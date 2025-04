Cote d'Ivoire: L'appel de l'Ong 'Élection Sans Contestation' pour une présidentielle apaisée en 2025

À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire est au centre des préoccupations. L'ONG "Élection Sans Contestation" a publié, le 1er avril 2025, une déclaration appelant à une mobilisation générale pour garantir un scrutin pacifique et transparent, éloigné de toute contestation violente.

L'histoire récente de la Côte d'Ivoire rappelle combien les périodes électorales peuvent être marquées par des tensions et des affrontements. Toutefois, l'aspiration à une stabilité durable est plus forte que jamais. L'ONG "Élection Sans Contestation" insiste sur l'importance de la confiance entre les différents acteurs et de l'engagement en faveur d'un processus transparent, comme l'explique son président, M. Konaté Nouhou : "Nous devons transformer cette élection en un moment de fierté nationale et de maturité démocratique."

Un appel aux acteurs clés du processus électoral

Face aux défis liés à la sécurité et à la crédibilité du scrutin, l'ONG a formulé une série d'appels à destination des parties prenantes. Au Gouvernement et les institutions pour assurer un climat sécurisé, garantir la neutralité de l'administration et des forces de l'ordre, et faire respecter l'État de droit.

A la Commission Électorale Indépendante (CEI) pour maintenir un dialogue constant et organiser un scrutin impartiel et efficace ; aux acteurs politiques pour éviter les discours haineux et respecter les règles électorales ; aux médias pour faire preuve de responsabilité en diffusant une information vérifiée et équilibrée. Et pour finir aux citoyens de s'informer, participer pacifiquement et refuser toute manipulation.

L'ONG "Élection Sans Contestation" s'engage à renforcer ses actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour encourager une participation citoyenne responsable. Elle rappelle que l'acceptation pacifique des résultats est essentielle pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.

Alors que la présidentielle de 2025 s'annonce comme un tournant majeur, tous les acteurs sont appelés à une synergie d'actions pour faire de cette élection un modèle de maturité démocratique. Le message de l'ONG est clair : la paix et la stabilité doivent primer sur toute forme de division.