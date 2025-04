Togo: Un bilan élogieux parsemé de moments forts

Le Mouvement Martin Luther King la voix des sans voix (MMLK) a lancé officiellement les activités marquant ses vingt ans d'existence à Lomé.

Dans un discours bilan, le Révérend Pasteur Edoh Komi, président du MMLK, Maire Adjoint de la commune de Golfe 2, a passé en revue les temps forts dudit mouvement. Il s'agit après tout d'après Pasteur Edoh Komi, de vingt ans d'engagement et de lutte pour la justice sociale. Aussi faut-il souligner que le Mouvement Martin Luther King a pour mission essentielle de porter haut la voix des sans voix, de défendre la dignité humaine et d'agir pour la justice sociale et l'égalité des droits.

Il s'agit d'un rêve selon le président du dit mouvement, qui s'inscrit dans la sensibilisation pour défendre les droits des citoyens, de la réalisation des actions communautaires impactant des milliers de bénéficiaires. Le MMLK a fait des difficultés rencontrées, des leçons, des occasions de s'adapter aux défis du temps , des opportunités de grandir.

Dans le cadre de ses vingt ans d'anniversaire, le Mouvement Martin Luther King la voix des sans voix pense visiter les prisonniers, les malades et les couches les plus vulnérables en leur apportant ses assistances. Le mouvement pense sillonner toute l'étendue du territoire afin de se rendre plus utile et plus proche de ceux qui souffrent de toutes sortes de brimades.

Il faut rappeler par ailleurs que le MMLK a choisi la date anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King pour lancer officiellement les activités qui doivent marquer ses vingt ans d'existence. Soulignons par ailleurs que le MMLK a fait un travail acharné et remarquable en portant secours aux Togolais à divers niveaux. Il s'agit d'un bilan satisfaisant. Cette cérémonie de lancement officiel des activités des vingt ans d'existence du Mouvement Martin Luther King la voix des sans voix a permis à nombre de personnes de témoigner des bienfaits de ce regroupement.

Pour rappel, les activités s'étalent sur quatre mois et la date du 23 Août 2025, date anniversaire de la mobilisation de feu Martin Luther King à Washington de plus de deux cents cinquante mille dans le cadre de la réclamation des droits civiques aux Etats Unis.