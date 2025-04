Congo-Kinshasa: Inondations à Kinshasa - Plusieurs personnes bloquées sur le boulevard Lumumba passent la nuit dans leurs véhicules

Depuis samedi 5 avril, des scènes de chaos se déroulent à Kinshasa à cause des inondations qui ont frappé la ville depuis vendredi soir. Ce dimanche matin, plusieurs dizaines de personnes restent bloquées dans leurs véhicules sur le boulevard Lumumba en raison de la perturbation de la circulation provoquée par l'envahissement d'une partie de la voie par les eaux de la rivière Ndjili en crue.

De nombreuses personnes ont passé la nuit sur le boulevard Lumumba, à l'intérieur de leurs véhicules bloqués dans un bouchon, ne pouvant pas avancer. Une partie de cette route menant vers l'aéroport international de Ndjili est envahie par les eaux de la rivière Ndjili en crue, dont le niveau ne cesse d'augmenter, a constaté ce dimanche le reporter de Radio Okapi.

L'une des scènes les plus chaotiques se déroule sur le pont Ndjili. Des milliers de personnes et de véhicules y sont bloqués depuis samedi après de graves inondations. Plusieurs personnes ont passé la nuit sur le pont, immobilisées dans leurs véhicules faute de passage, alors que le niveau des eaux augmente et se rapproche dangereusement de la structure du pont:

« Avec ma mère, nous venions de Masina pour aller à Lingwala. J'ai cru que c'était un embouteillage normal au niveau du pont Ndjili, dans le quartier Debonhomme. Mais en fait, en plus de l'embouteillage normal, il y a eu une inondation. Ce qui fait que les gens qui venaient de Limete, par exemple, ne pouvaient plus passer. Ils ont pris le sens inverse, se retrouvant donc face à nous qui venions de Tshangu (Ndlr Masina). Et donc, on s'est retrouvés bloqués à la fois par les véhicules et par les inondations », relate un conducteur qui a passé nuit dans sa voiture avec sa mère.

À ces Kinois bloqués sur le pont s'ajoutent aussi plusieurs curieux venus observer cette scène incroyable.

L'eau de la rivière Ndjili est sortie de son lit, causant des inondations dans les quartiers environnants, notamment à Ndanu, Petro Congo et le quartier 8 dans la commune de Masina mais aussi dans plusieurs quartiers de la commune de Kinseso, traversée également par cette rivière, rapportent des témoins. Beaucoup de familles ont passé nuit à la belle étoile.

La situation est dramatique : des pertes humaines sont déjà déplorées, bien que le bilan exact reste encore à confirmer, selon les autorités.

« J'étais sortie mais on m'a appelée pour m'informer qu'il y avait des inondations dans mon quartier. En revenant, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas moyen d'accéder à la maison. L'avenue est inondée. Mes enfants sont bloqués seuls dans la maison. Une voisine enceinte a déjà des douleurs d'enfantement. Mais comment va-t-on faire pour l'aider à rejoindre la maternité ?

Nous demandons du secours. Que les autorités viennent avec des canots rapides pour secourir les personnes bloquées. Il y a des petits enfants bloqués », raconte une mère de famille désespérée au quartier Ndanu.

La population de cette partie Est de la ville exprime son désarroi face aux journalistes et sur les réseaux sociaux, dénonçant l'inaction des autorités depuis samedi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a dénoncé les constructions en zones interdites, notamment sur des terrains marécageux ou l'emprise des cours d'eau, aggravant les inondations. Il a annoncé une opération de déguerpissement forcé pour évacuer les habitants des zones à risque, insistant sur le respect des règles d'urbanisme pour éviter de « futures calamités ».