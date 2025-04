Ile Maurice: La MBC, la drogue, le tourisme et les voyages de Phokeer au menu

La reprise des travaux parlementaires de ce mardi 8 avril s'annonce particulièrement animée, avec plus de 88 questions inscrites à l'agenda. Les échanges débuteront avec la Prime Minister's Question Time (PMQT), au cours de laquelle le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, devra répondre à pas moins de 21 questions. Suivront environ 65 autres interrogations adressées aux différents ministres. À noter que le National Drug Agency for Drug Control Bill sera présenté en première lecture et que le Vallée d'Osterlog Endemic Garden Foundation (Repeal) Bill sera débattu.

Le député Avinash Ramkhelawon interpellera le PM sur la date de publication du prochain rapport du Pay Research Bureau, document très attendu par les fonctionnaires, qui espèrent des ajustements salariaux à la hauteur du coût actuel de la vie. Le fonctionnement des médias publics sera également au coeur des débats, avec une question du député mauve Govinden Venkatasami, qui souhaite savoir si le gouvernement envisage d'apporter des amendements à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) Act et à l'Independent Broadcasting Authority Act pour assurer une information plus équitable, notamment en matière de production audiovisuelle locale, et d'accorder aux opérateurs privés la possibilité de diffuser leurs contenus.

En lien avec la radiodiffusion nationale, Franco Quirin, député indépendant, s'intéressera aux droits de retransmission des événements sportifs. Il demandera des précisions sur le budget alloué par la MBC pour garantir la diffusion en direct des matchs de la Premier League anglaise et des compétitions UEFA, ainsi que sur l'état des négociations avec les organisateurs de futurs événements.

Le député Arvin Babajee, lui, interrogera le PM sur le fonctionnement de l'Industrial Finance Corporation of Mauritius (IFCM) Ltd, opérationnelle depuis mai 2022. Il cherchera à connaître les fonds investis et la liste des bénéficiaires. Autre sujet sensible : l'inflation. Le député Ashley Ramdass demandera au PM quelles mesures sont envisagées pour juguler la hausse des prix.

Roshan Jhummun, quant à lui, se penchera sur la fiscalité liée aux paris hippiques. Il souhaite obtenir des données sur l'évolution du taux de taxation entre 2015 et 2024, les revenus générés pour l'État, ainsi que la possibilité de revoir le modèle fiscal actuel en transférant une partie de la charge fiscale des parieurs vers les opérateurs du secteur. Le projet de construction d'une nouvelle piste parallèle à l'aéroport international SSR sera également abordé. Le député Tony Apollon cherchera à connaître l'état d'avancement du projet, notamment en ce qui concerne l'acquisition des terrains nécessaires auprès des habitants de la région concernée.

Enfin, une question concerne les voyages à l'étranger de l'ancien speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer. Le Dr Farhad Aumeer interrogera le PM sur ce sujet controversé. Toutefois, cette question, en 13e position sur la liste, pourrait ne pas être abordée faute de temps.

Après la PMQT, les ministres seront sollicités par les députés. Le député Ram Etwareea interpellera le ministre des Affaires étrangères, Dhananjay Ramful, sur les diplomates mauriciens en poste à l'étranger entre 2015 et 2024. Il souhaite obtenir une liste détaillée, incluant les dates de nomination, les qualifications, les salaires et les allocations perçus, ainsi que les remboursements pour frais médicaux.

Ashley Ramdass interrogera quant à lui le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, sur les droits d'enregistrement appliqués aux véhicules d'occasion déjà immatriculés à Maurice. Il souhaite savoir si une suppression de ces frais pourrait être envisagée.

Le secteur du tourisme sera aussi évoqué avec une question du député Tony Apollon au ministre Richard Duval, concernant la baisse des arrivées touristiques observée au cours des trois derniers mois. Il souhaite connaître les raisons de cette diminution et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

La question de la drogue sera également abordée, avec une question de Franco Quirin adressée au ministre de la Santé, Anil Bachoo, qui devra fournir des données sur le Programme de substitution à la méthadone, y compris le budget alloué chaque année depuis 2019, la répartition géographique des centres de distribution et les résultats du programme.

Outre les questions, seront à l'ordre du jour le National Drug Agency for Drug Control Bill (présenté en première lecture) et le Vallée d'Osterlog Endemic Garden Foundation (Repeal) Bill. Le premier nommé vise à créer une agence nationale pour renforcer la lutte contre la drogue à Maurice. Quant au Vallée d'Osterlog Endemic Garden Foundation (Repeal) Bill, il prévoit la dissolution de la fondation actuelle en charge du jardin endémique de la Vallée d'Osterlog. La gestion de ce site sera désormais assurée par le National Parks and Conservation Service, sous l'égide de la Native Terrestrial Biodiversity and National Parks Act. L'objectif : optimiser la conservation de ce patrimoine naturel tout en réorganisant les structures administratives.