Ile Maurice: Sous les étoiles, la voix d'Atif Aslam a touché les coeurs

Le samedi 5 avril restera gravé dans les annales du divertissement à Maurice. Environ 10 000 personnes ont assisté à un concert d'exception : celui du célèbre chanteur pakistanais Atif Aslam, organisé dans le cadre de la deuxième édition de PepCity, au stade de Côte-d'Or. Un événement signé Pepsi et Ticketbox.mu, qui a marqué un tournant dans l'organisation de concerts de grande envergure sur l'île.

Dès les premières notes résonnant dans le stade, l'atmosphère est devenue électrique. Couples main dans la main, familles rassemblées et fans inconditionnels, tous avaient les yeux rivés vers la scène, prêts à vivre une expérience unique. Atif Aslam est apparu sous les acclamations tonitruantes d'un public impatient. Sa voix, tour à tour douce, intense, puis puissante, a transporté les spectateurs dans un voyage musical traversant les émotions humaines les plus profondes. Il a enchaîné ses plus grands succès - O Re Piya, Tere Bin, Kuch Is Tarah, Tere Sang Yaara, Tera Hone Laga Hoon - dans des interprétations parfois intimes, parfois exaltantes. Chaque chanson semblait répondre à un battement de coeur et le public, en choeur, chantait avec lui.

Atif Aslam a également exploré des registres plus spirituels, intégrant des éléments de qawwali et de soufisme à ses morceaux, dans un style qui lui est propre, à la croisée de la pop moderne et de la tradition musicale indo-pakistanaise. Un équilibre rare, salué par tous les passionnés de musique présents.

La scénographie du concert était un spectacle à part entière. Grâce à un dispositif lumineux ultra moderne, chaque chanson prenait vie avec des jeux de lumière dynamiques, reflétant parfaitement les émotions de l'instant. Des écrans géants diffusaient des visuels artistiques ainsi que des plans rapprochés de l'artiste, permettant à tout le public, même dans les zones les plus reculées, de se sentir proche de la scène. La qualité sonore, irréprochable du début à la fin, a permis de sublimer chaque note, chaque variation vocale, chaque silence. Le stade de Côte-d'Or s'est ainsi transformé, l'espace d'une soirée, en cathédrale de sons et de lumières.

Ce concert représentait un défi logistique de taille. C'était la première fois que Pepsi et Ticketbox.mu organisaient un concert aussi grandiose en plein air. Et le pari est réussi. Dès l'entrée du stade, les spectateurs ont pu constater l'efficacité de l'organisation : accueil fluide, personnel pour guider les visiteurs vers leurs sièges, signalétiques claires et zones bien délimitées (places assises et standing). Une présence policière importante, appuyée par des agents de sécurité privés, a assuré la fluidité de la circulation et la sécurité des milliers de participants. Aucun incident n'a été signalé pendant la soirée, un exploit salué par tous.

Ajay Deora, Chief Executive Officer de Ticketbox.mu, souligne que «c'était un véritable test pour nous. Il n'y avait pas de place à l'erreur. On a commencé par de petits événements et aujourd'hui, on peut dire que nous avons franchi une étape. L'unité, la rigueur et la passion de toutes les équipes ont permis cette réussite. Ce concert montre qu'on peut organiser des événements de cette ampleur à Maurice, dans le respect des normes et dans la discipline. Avec le concert d'Atif Aslam, Maurice franchit un cap dans l'organisation d'événements culturels de haut niveau. Cette soirée a prouvé que le pays a non seulement le potentiel logistique pour accueillir de grandes stars internationales, mais aussi un public chaleureux, passionné, et respectueux. Une alchimie parfaite entre organisation, talent et amour de la musique.»

Si l'artiste a conquis la foule par sa voix, c'est aussi sa générosité et sa proximité avec le public qui ont marqué les esprits. Entre les chansons, Atif Aslam a pris le temps de s'adresser à ses fans, certains chanceux ayant même eu droit à des autographes. Des téléphones portables, des pochettes, des pancartes tout ce qui pouvait être signé devenait un trésor entre les mains de ses admirateurs. Des cris d'extase, des larmes de joie, des selfies pleins de bonheur : pour beaucoup, cette rencontre avec leur idole était un rêve devenu réalité. L'émotion était palpable, sincère, contagieuse.

Après plus de deux heures de concert, alors que la magie du live touchait à sa fin, la fête s'est poursuivie avec une after-party endiablé. Les DJs internationaux DJ Trapper X et Tejas ont pris le relais, faisant vibrer le stade avec des sons électro, Bollywood et internationaux. L'ambiance festive a continué jusqu'à tard dans la nuit, dans une explosion de rythmes et de lumières.

Ce concert exceptionnel marquait également le coup d'envoi de PepCity, événement phare de Pepsi qui se tiendra du 11 au 13 avril sur le parking de Bagatelle Mall. Pendant trois jours, le public pourra profiter d'un programme riche mêlant sports, animations, concerts et spectacles sous chapiteau. De nombreuses surprises attendent petits et grands dans un esprit de fête et de convivialité.