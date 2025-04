Ile Maurice: Un haut cadre de la mairie de Sainte-Suzanne parmi les gardés à vue

La nouvelle a été révélée par le site réunionnais d'information en ligne Zinfos 974. Un important trafic de zamal entre La Réunion et Maurice a été déjoué dans la soirée du 3 avril. Quatre personnes ont depuis été placées en garde à vue. Parmi, Bertrand De Bois villiers, ancien directeur général des services de Sainte-Suzanne, devenu directeur de cabinet du maire.

Bertrand De Boisvilliers, propriétaire d'un bateau de pêche et coordinateur du Collectif des pêcheurs de loisirs de La Réunion, était dans le viseur des autorités depuis longtemps. Selon Zinfos 974, au terme de longs mois d'investigation, les gendarmes de l'antenne OFAST (Office antistupéfiants) et de la Section de recherches de Saint-Denis ont procédé à son interpellation en compagnie d'un individu au port de Sainte-Marie, dans la soirée du 3 avril.

Une grosse quantité de zamal a été retrouvée sur un bateau appartenant au directeur de cabinet. L'homme est un grand passionné de pêche. Selon linfo.re, autre site d'informations réunionnais en ligne, son bateau a été incendié l'année dernière.

Cette affaire est un véritable coup dur pour la municipalité de Sainte-Suzanne à un an des municipales. Linfo.re rapporte que le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, est «choqué» et «abasourdi» par cette nouvelle. Il travaillait depuis plus de 20 ans auprès de Bertrand De Boisvilliers.

Selon linfo.re, Maurice Gironcel a souligné, dans un communiqué, que c'est avec surprise et étonnement qu'il avait appris par la presse la garde à vue de Bertrand De Boisvilliers dans le cadre d'une enquête pour «trafic de stupéfiants». «Il s'agit d'une affaire privée qui, en aucun cas et en aucune manière, ne concerne la mairie de Sainte-Suzanne. Au regard de l'évolution de l'affaire, dont l'instruction relève exclusivement des services de police et de la justice, je prendrai toutes les mesures légales et réglementaires qui s'imposeront», a déclaré Maurice Gironcel.