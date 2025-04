Madagascar: Protection sociale - Des milliers d'enfants démunis soutenus

Le programme «Zara Mira», lancé officiellement à Vondrozo ce week-end, vise à améliorer les conditions de vie des enfants et des femmes enceintes dans les districts de Vondrozo, Midongy et Befotaka, situés dans la région Atsimo Atsinanana. Environ soixante-huit mille enfants âgés de 0 à 17 ans, ainsi que des femmes enceintes et des personnes en situation de handicap, bénéficient désormais d'un soutien financier mensuel grâce à cette initiative de l'Unicef.

Lors de la cérémonie de lancement, Christine Jaulmes, représentante de l'Unicef, a précisé que chaque bénéficiaire recevra une aide mensuelle de 10 000 ariary, tandis que les personnes en situation de handicap toucheront une allocation de 30 000 ariary par mois pour couvrir les dépenses liées à leur handicap. Ce programme soutient également plus de trois mille cinq cents personnes handicapées dans les trois districts concernés.

La ministre de la Population et des Solidarités, Aurélie Razafinjato, a souligné l'importance de cet investissement en déclarant: « Investir dans les enfants et leurs familles, c'est construire un avenir meilleur pour une société épanouie et une nation prospère. »

Les bénéficiaires ont exprimé que ces fonds seront principalement utilisés pour financer l'éducation ou les soins médicaux de leurs enfants. Certains ont même l'intention d'épargner cet argent à la banque pour des besoins essentiels futurs.