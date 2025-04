Congo-Kinshasa: Solidarié - Le ministre de la Santé au chevet des sinistrés de la pluie diluvienne du week-end à Kinshasa

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Bamba, a effectué pendant le week-end une visite de terrain pour se rendre compte des dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale.

A la tête d'une forte délégation de son ministère, le ministre Samuel Roger Bamba s'est rendu sur les rives de la rivière N'Djili, gravement inondées par les eaux des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa. Cette visite lui a permis de constater l'étendue des dégâts et de prendre connaissance des besoins urgents des sinistrés.

Le ministre de la Santé s'est notamment rendu à l'Institut Lumumba, situé à la 17e rue Limeté, où environ cent ménages ont été enregistrés sur le site d'accueil aménagé pour recevoir jusqu'à 2000 personnes. Il a assuré les victimes en soulignant que des mesures sont prises pour leur alimention et leur santé. « Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour offrir les premiers soins aux sinistrés, et un dispositif sanitaire est déjà opérationnel sur le site », a-t-il précisé.

Samuel Roger Bamba a également exprimé sa profonde tristesse face à la perte de trente-cinq vies humaines et a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. « Nous déplorons ces pertes humaines et adressons nos condoléances les plus sincères aux familles touchées », a-t-il déclaré.

En outre, le ministre a promis un déploiement rapide des secours, en particulier pour secourir les femmes et enfants encore coincés dans leurs maisons. L'État mettra en place des canaux d'assistance d'urgence pour aider ces familles prises de court par les intempéries. Le gouvernement reste déterminé à poursuivre ses efforts pour la gestion de cette crise humanitaire et assure que tout sera mis en oeuvre pour garantir la sécurité et le bien-être des victimes.