Congo-Brazzaville: Formation - L'ONG BK invite les jeunes à se lancer dans les métiers de l'intelligence artificielle

Dans le cadre des assises de la première édition du forum Jeunesse intelligente organisée du 4 au 5 avril à Brazzaville par l'association jeunesse 242, les membres de l'organisation non gouvernementale Borja Kouila (ONG BK) ont participé à un panel dans lequel ils ont non seulement expliqué les avantages de l'intelligence artificielle (IA) dans le monde actuel mais aussi présenté leur structure.

Les membres de BK, notamment son secrétaire général adjoint, Christ Juvalin Lessengui, ainsi que leur invité, Meldry Dissivouloud, ont expliqué l'opportunité énorme qu'offre le domaine de l'IA. A travers le thème «L'appropriation de l'IA par la jeunesse », ils ont sensibilisé les jeunes à l'appropriation de l'IA afin de ne pas rester en marge dans la construction du futur de l'humanité.

Leur intervention a permis aux participants d'explorer les offres de l'IA mais aussi les risques que celle-ci représente pour la société. Tout au long du panel, ils ont mis l'accent sur l'usage responsable de l'IA par les jeunes.

Au nom de la fondation, Christ Juvalin Lessenguik a reçu, à l'issue du forum, le prix d'excellence Leader du Congo, décerné par l'association Jeunesse 242 pour son engagement et son accompagnement dans la réussite de ces assises forum. Le forum Jeunesse intelligente a été organisée par l'association Jeunesse 242 sur le thème « L'intelligence artificielle au sein des administrations publiques et privées pour un service performant ».

Il faut noter que l'IA est la capacité des machines à effectuer des taches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problème, la perception ou la prise de décision. C'est également le champ de recherche visant à développer de telles machines ainsi que les systèmes informatiques qui en résultent.

L'ONG-BK, apolitique et à but non lucratif, est régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est engagée dans le développement socio-économique durable, l'amélioration des conditions d'éducation, la formation professionnelle, la valorisation de la culture et la promotion de la santé. Elle place la jeunesse au coeur de ses actions et est engagée pour un avenir équitable, durable et solidaire. Elle intervient dans des secteurs clés pour favoriser un développement harmonieux et durable, précisément l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, la culture, l'environnement, la santé, le tourisme et le pèlerinage.