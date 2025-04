Ile Maurice: Ary Abittan, un retour «Authentique» sous les projecteurs mauriciens

Samedi, le Trianon Convention Centre s'est transformé en temple du rire et de l'émotion avec le spectacle très attendu d'Ary Abittan, sobrement intitulé Authentique. Trois ans d'absence loin des planches n'ont en rien altéré le talent de l'humoriste français, revenu plus sage, plus touchant, mais toujours aussi percutant.

Organisé avec le professionnalisme habituel par Titanium Events, sous la houlette de Moshin Moosa, l'événement a rassemblé un public nombreux et fidèle. Comme à l'accoutumée, l'accueil fut soigné, chaleureux et digne des grands soirs. La première partie a été assurée par notre talent local Vincent Duvergé, qui a littéralement chauffé la salle avec un sketch hilarant sur l'actualité politique mauricienne. Son interprétation du fameux «60-0» a déclenché des éclats de rire en cascade, préparant ainsi le terrain à l'arrivée d'Abittan.

Costume élégant, présence assumée, Ary Abittan a salué le public d'un «Ki pozision» créole bien senti, déclenchant aussitôt une vague d'enthousiasme. Ce soir-là, c'est un Ary Abittan apaisé qui s'est dévoilé sur scène. Un artiste plus mesuré, qui a su, sans renier son style, éviter les provocations gratuites et les vannes faciles sur le premier rang. L'humour est resté fin, humain, parfois même introspectif, sans jamais perdre de sa force.

Il a évoqué sans détour l'affaire judiciaire qui l'a tenu éloigné de la scène. «Je ne veux plus de problèmes», a-t-il confié, comme pour exorciser les douleurs du passé. Ce moment de vérité a ajouté une profondeur sincère à son spectacle, sans compter le moment où il a «fait un câlin de plus de 20 minutes à un arbre à en tacher son T-shirt blanc».

Ary n'a pas délaissé pour autant son registre de prédilection : les imitations. Son sketch sur le frigo en colère, jaloux du four et lassé de porter les photos de toute la famille, a provoqué une salve de rires incontrôlables. Il a aussi évoqué sa mère, les différences générationnelles dans l'éducation et même un moment inattendu : le suicide de Mike Brant, entre noirceur et délicatesse.

Mais le sommet émotionnel est arrivé à la fin. Assis sur une chaise avec une seule lumière braquée sur lui dans une salle noire, c'est dans un hommage poignant à son père qu'Ary Abittan a laissé tomber les masques. «Tu avais raison papa... la vie est plus forte que tout... Ce soir, c'est vous, public mauricien, qui avez rallumé le projecteur.» Une déclaration vibrante, sincère, suspendue dans le silence d'un public ému, avant un tonnerre d'applaudissements.

Le spectacle s'est achevé sur une standing ovation. Ary, fidèle à lui-même, n'a pas hésité à aller à la rencontre de son public, prolongeant la magie bien après les projecteurs éteints. Authentique porte bien son nom. Ce n'était pas juste un spectacle : c'était un retour, une confession, un nouveau départ. Et une étoile de plus dans le ciel de Titanium Events, qui continue de faire briller les plus beaux noms de la scène francophone à Maurice.

Un moment de grâce. Une renaissance. Et surtout, un grand merci à Ary Abittan d'avoir choisi notre île pour retrouver la lumière.