Angola: Le Président de la République félicite son homologue sénégalais

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité le week-end son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'occasion de la célébration du soixante-cinquième anniversaire de l'indépendance du Sénégal, qui a eu lieu le 4 avril dernier.

« En cette date marquante pour le peuple sénégalais, je réaffirme notre engagement à renforcer les liens d'amitié et de coopération qui nous unissent et qui ne cessent de se renforcer au profit des initiatives visant à favoriser le développement dans des domaines tels que la démocratie, l'unité africaine et la préservation de nos riches traditions culturelles qui inspirent les nations et les peuples de nos pays respectifs », a écrit le Chef de l'État angolais dans le message adressé au Président sénégalais.

L'Angola et le Sénégal entretiennent des relations politiques et diplomatiques, ainsi que des accords dans les domaines de la justice, du commerce, du tourisme, du pétrole et de l'énergie, ainsi que de la promotion et de la protection des investissements.