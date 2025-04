Soudan: Al-Eaysir - Nous ne reculerons pas devant des décisions judicieuses qui servent l'intérêt national et corrigent l'image du Soudan à l'étranger

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Khalid Ali Al-Eaysir a affirmé que son ministère ne reculerait pas devant ses décisions concernant le travail des médias, d'autant plus qu'elles sont judicieuses et fondées sur l'intérêt national et la correction de l'image du Soudan à l'étranger.

Le ministre a déclaré lors de la 20e Briefing organisée par l'Agence de presse soudanaise, qui a accueilli dimanche le ministère des Transports, que les plans et les décisions de son ministère sont basés sur des fondements méthodologiques bien étudiés qui ne tolèrent aucune sorte de scepticisme. Il a déclaré : « Nous ne pouvons pas commettre d'erreurs. Nous sommes venus pour les corriger. » Il a ajouté : « Notre préoccupation est centrée sur la renaissance de notre pays, et nous sommes capables de lever l'ambiguïté dans l'esprit de certaines personnes. »

Al-Eaysir a souligné la nécessité de lutter résolument contre les rumeurs trompeuses et les nouvelles fabriquées qui cherchent à jeter le doute sur les décisions et les plans du ministère de l'Information.

Al-Eaysir a révélé des plans et des programmes clairs pour les jours à venir, afin que l'Agence de presse soudanaise (SUNA) soit la seule source officielle d'informations liées aux agences gouvernementales, en plus de la source officielle de réception d'informations officielles.

Al-Eaysir a salué l'Agence de presse soudanaise et le rôle qu'elle joue dans la fourniture au public d'informations précises, ainsi que son rôle dans la fourniture d'informations et de couverture médiatique, que l'agence a continué à jouer avec professionnalisme malgré la faiblesse des capacités disponibles dans les circonstances de la guerre déclenchée par la milice, soulignant leur détermination à restaurer la SUNA à sa position de leader et à l'éclat qu'elle avait maintenu en tant que seule source d'information au Soudan.

Appelant à la nécessité de lutter contre toutes les nouvelles et informations trompeuses visant le ministère de l'Information et discréditant son professionnalisme, il a accusé certaines parties de cibler le ministère par divers moyens et méthodes détournés.

Al-Eaysir a souligné qu'ils défendraient et garantiraient les droits des journalistes, appelant les journalistes à travailler pour la renaissance, la sécurité et la stabilité du Soudan.