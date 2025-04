Gabon: Justine Judith Lekogo, Nina Abouna et Élodie Sandjo au coeur de la mobilisation de Fanceville

Le trio composé de l'honorable Justine Judith Lekogo, Nina Abouna et Élodie Sandjo a réalisé un véritable exploit en matière de mobilisation à Franceville dans le G2. L'arrivée du président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans la capitale altogovéenne a fait carton plein. C'était ce dimanche 6 avril 2025 au stade de Masuku.

Le Stade mythique des Panthères du Gabon a Franceville a fait carton plein pour accueillir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Le trio Justine Judith Lekogo, Nina Abouna et Élodie Sandjo ont été à la manoeuvre de la mobilisation et de cet engouement populaire. Ces trois femmes, alliant détermination et influence, se sont imposées comme des figures incontournables de la région. " Nous sommes déterminées, nous seulement à mobiliser, mais surtout à sensibiliser. Nous avons fait un travail pédagogique, de conscientisation. Cette mobilisation n'est que le résultat du travail que nous avons mené depuis l'ouverture officielle de la campagne" lâche Justine Judith Lekogo.

L' engagement sans faille de ce trio, notamment en soutien au bâtisseur C'BON, témoigne de leur détermination à ne laisser aucune action de côté lorsque l'intérêt commun est en jeu. Leur capacité à fédérer les énergies et à mobiliser les soutiens, démontre non seulement leur influence, mais aussi leur engagement profond pour des causes importantes, et particulièrement pour le développement porté par C'BON.

" Nous avons fait ce que nous avons pu et nous en sommes fières. Nous sommes reconnaissantes de cette action du coup de libération qui a eu lieu le 30 aout 2023. Nous rendons grâce au Maitre des temps et des circonstances qui nous a envoyé notre Josué, notre sauveur, qui plus est, est un Bâtisseur. On ne peut mentir à l'oeil qui voit. Les actions sont concrètes. Elles sont là, visibles. Le pays est en construction, notre dignité retrouve ses lettres de noblesse. C'est ça notre essor vers la félicité, avec Oligui Nguema" dira t-elle avec fierté.

La mobilisation et la sensibilisation se poursuivent dans les quartiers de Franceville et environs. Justine Judith Lekogo, Nina Abouna et Élodie Sandjo restent en contact avec les populations. Les trois femmes leaders ne cessent de rappeler, à toutes fins utiles aux uns et autres, d'aller prendre leur carte d'électeur et surtout, d'aller aux urnes voter Brice Clotaire Oligui Nguema, le 12 avril 2025.