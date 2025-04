Gabon: Le Woleu-Ntem - Un Pôle économique stratégique pour le pays

Située au nord du Gabon, la province du Woleu-Ntem se distingue par son immense potentiel économique, qui en fait une région stratégique pour le développement du pays. Forte de ses ressources naturelles et de son positionnement géographique avantageux, elle dispose d'atouts majeurs dans plusieurs secteurs clés.

Un grenier agricole et élevage prospère

Avec un climat favorable et des terres fertiles, le Woleu-Ntem s'affirme comme un grenier agricole essentiel du Gabon. La province produit des cultures variées telles que le cacao, le café, le manioc et la banane plantain, contribuant à l'autosuffisance alimentaire et aux exportations.

Par ailleurs, l'élevage y est en plein essor, notamment dans les domaines bovin, porcin et avicole. Les vastes pâturages et la demande croissante en produits carnés font de cette activité un levier de développement économique majeur.

Une exploitation forestière de premier plan

Le Woleu-Ntem possède d'abondantes ressources forestières, avec des essences précieuses comme l'okoumé et l'azobé. L'industrie du bois joue un rôle crucial dans l'économie locale, alimentant les marchés asiatiques et européens. Toutefois, une gestion durable de cette ressource est indispensable pour préserver cet écosystème vital.

Des richesses minières sous-exploitées

Bien que peu exploitées, les ressources minières du Woleu-Ntem, notamment le fer et l'or, suscitent un intérêt croissant. Le développement de ce secteur pourrait générer des emplois et diversifier l'économie locale, à condition d'attirer des investissements et de mettre en place une exploitation responsable.

Un carrefour commercial dynamique

Bordant le Cameroun et la Guinée équatoriale, la province bénéficie d'une intense activité commerciale transfrontalière, notamment à Bitam et Oyem. L'échange de biens tels que les produits alimentaires, les textiles et les équipements renforce l'intégration économique avec les pays voisins et ouvre des perspectives pour les entrepreneurs locaux.

Un potentiel touristique inexploité

Le Woleu-Ntem abrite le Parc national de Minkébé, un joyau de biodiversité offrant des opportunités pour l'écotourisme. En outre, la richesse culturelle de la province, avec ses ethnies Fang et Okak, pourrait favoriser le développement du tourisme patrimonial et rural.

Des infrastructures à renforcer

Bien desservie par des axes routiers reliant Libreville au Cameroun et à la Guinée équatoriale, la province pourrait bénéficier d'une modernisation de ses infrastructures pour renforcer son rôle de hub économique. Des investissements dans les routes, ponts et aéroports sont essentiels pour accélérer son développement.

Un avenir prometteur

Avec ses atouts agricoles, forestiers, miniers et commerciaux, le Woleu-Ntem est une province à fort potentiel pour l'économie gabonaise. La mise en valeur de ces richesses, accompagnée d'une industrialisation ciblée et d'investissements stratégiques, pourrait transformer la région en un moteur de croissance pour le pays.