Afrique: Village Capital ouvre les candidatures pour l'accélérateur Greentech Africa

Village Capital a lancé la deuxième édition de Greentech Africa, un accélérateur de préparation à l'investissement destiné aux jeunes entreprises qui développent des solutions en matière de climat et de développement durable dans cinq pays africains. Le programme soutiendra 10 à 15 startups d'Égypte, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal et d'Afrique du Sud en leur offrant une formation, un mentorat et un accès aux réseaux de capitaux. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 mai.

Greentech Africa cible les entreprises axées sur les technologies climatiques, les technologies propres, les technologies agricoles, l'économie circulaire, la gestion des ressources naturelles et l'eau, l'assainissement et la santé (WASH). L'accélérateur est conçu pour aider les entreprises à mettre à l'échelle des modèles commerciaux durables qui contribuent à la résilience climatique et au développement inclusif.

Village Capital a dirigé plus de 14 programmes d'accélérateurs en Afrique depuis 2012 et se concentre sur le déblocage du capital financier et social pour les startups à impact. Le programme s'appuie sur le lancement, l'année dernière, de Greentech 2024, qui s'inscrit dans une stratégie plus large visant à soutenir les startups alignées sur les objectifs mondiaux en matière de climat et de développement.

Alors que les risques climatiques s'intensifient en Afrique, des startups naissantes proposent des solutions dans les domaines de l'énergie propre, de l'agriculture et de la gestion de l'eau. Des programmes tels que Greentech Africa de Village Capital contribuent à combler le déficit de financement et de compétences en préparant les fondateurs à l'investissement. Les entreprises axées sur le climat ont souvent du mal à accéder aux premiers capitaux, malgré leur alignement sur les priorités du financement du développement.

En offrant une assistance technique, une formation à la préparation des investisseurs et une exposition au marché, l'accélérateur contribue à combler ce fossé. Il reflète également une tendance croissante des investisseurs d'impact à soutenir des innovations évolutives dans le domaine de la durabilité. En se concentrant sur plusieurs pays, Greentech Africa permet le partage des connaissances entre divers écosystèmes et offre une exposition interrégionale.

Les startups sélectionnées pour le programme peuvent bénéficier d'investissements de suivi, de partenariats avec des institutions locales et d'une visibilité dans l'écosystème mondial de l'innovation climatique. Alors que l'intérêt pour les solutions climatiques s'accroît, de tels accélérateurs positionnent l'écosystème des startups africaines comme un contributeur aux objectifs mondiaux en matière d'environnement et de développement.