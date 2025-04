Sénégal: Peach Payments acquiert la société sénégalaise PayDunya dans le cadre de sa stratégie pour l'Afrique de l'Ouest

La société fintech sud-africaine Peach Payments a accepté d'acquérir la société sénégalaise PayDunya, marquant ainsi son entrée en Afrique francophone

La société fintech sud-africaine Peach Payments a accepté d'acquérir la société sénégalaise PayDunya, marquant ainsi son entrée en Afrique francophone. L'acquisition étend la présence de Peach Payments à 12 pays africains, après des expansions antérieures au Kenya, à l'île Maurice et à l'Eswatini.

Fondée en 2012 au Cap, Peach Payments fournit des solutions de paiement qui aident les entreprises à accepter, gérer et décaisser des fonds via le web et le mobile. La société a levé 31 millions de dollars en 2023 et a depuis poursuivi sa croissance par le biais d'acquisitions.

PayDunya, fondée en 2015, opère dans six pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Elle offre aux commerçants une API unique pour envoyer et recevoir des paiements numériques. L'acquisition permet à Peach Payments d'accéder aux régions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). La transaction est soumise aux autorisations réglementaires et devrait être finalisée dans les prochains mois.

Points clés à retenir

L'acquisition de PayDunya met en évidence une tendance croissante parmi les fintechs africaines à s'agrandir par le biais de fusions et d'acquisitions stratégiques, en particulier pour remédier à la fragmentation des infrastructures de paiement dans les différentes régions. L'Afrique francophone, souvent moins saturée que les marchés anglophones, présente de nouvelles opportunités de croissance.

Les régions de l'UEMOA et de la CEMAC partagent une monnaie commune (le franc CFA), ce qui facilite les opérations transfrontalières et offre une base de clientèle unifiée de plus de 450 millions de personnes.

En acquérant un acteur établi comme PayDunya, Peach Payments peut contourner les barrières réglementaires et exploiter les intégrations locales existantes avec les télécommunications, les banques et les portefeuilles mobiles. Cette opération permet également à l'entreprise de servir le commerce électronique transfrontalier et les commerçants internationaux qui cherchent à accéder aux marchés francophones.

À mesure que les économies numériques africaines se développent, la consolidation régionale pourrait s'accélérer, permettant aux fintechs d'offrir des services plus complets et d'améliorer l'interopérabilité. Pour Peach Payments, cette opération élargit sa portée sur le marché et ses capacités opérationnelles, renforçant une tendance plus large de fintechs régionales évoluant vers des plateformes à l'échelle du continent.