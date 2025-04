Burkina Faso: Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne - Bataille de salubrité au monument des Martyrs « plus jamais ça »

La journée du 5 avril 2025 a été dédiée à la salubrité dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. A cette occasion, la commune de Ouaga a choisi le monument des Martyrs « plus jamais ça » pour livrer sa bataille de salubrité.

Pour cette opération de salubrité, le choix de la commune de Ouagadougou s'est porté sur un lieu emblématique de la ville logé dans l'arrondissement 3. C'est le monument des Martyrs « plus jamais ça ». Et la mobilisation a été au rendez-vous. Des centaines de femmes et hommes armés de pelles, de râteaux, de raclettes, de balais, de machettes et des brouettes issus des associations d'initiatives citoyennes, des rangs FDS, de volontaires adjoints de la sécurité, des services de la commune se sont mobilisés massivement pour l'opération de salubrité.

C'est le ministre d'État et ministre de l'Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo, qui a donné le top départ de l'assaut contre les tas d'immondices des hautes herbes et arbustes qui ont envahi les lieux. Il était en compagnie de sa collègue déléguée chargé de la coopération régionale, Stella Eldine Kabré, le gouverneur de la région, Abdoulaye Bassinga, le président de la Délégation spéciale de la commune de Ouagadougou Maurice Konaté et de celui de l'arrondissement 3 Christophe Kaboré.

Le choix de ce monument, à en croire le ministre d'Etat, Emile Zerbo, n'est pas le fait du hasard. Il est fait dans le dessein d'interpeller les citoyens pour qu'il n'y ait plus des ordures au tour du monument des Martyrs « plus jamais ça » et qu'ils puissent faire de la propreté une de leur priorité.

« J'invite tout le monde à assimiler le plus jamais ça, qui a été donné comme nom à ce monument », les a-t-il engagés. Un appel que l'hôte prend comme un défi. En effet, le président de la Délégation spéciale de l'arrondissement 3, Christophe Kaboré, a aussi tôt invité les citoyens à adopter des comportements civiques.

« Nous avons des bonnes volontés, des personnes qui nous accompagnent pour l'entretien de ce site et qui veillent à ce que ce lieu soit toujours propre. Nous allons toujours compter sur l'accompagnement de ces bonnes volontés et nous veillerons à ce qu'il y ait un comité pour s'assurer que ce lieu emblématique soit bien entretenu pour qu'on ne revienne plus les prochaines fois mener les mêmes opérations », a confié le PDS de l'arrondissement 3. Christophe Kaboré.

Des opérations de salubrité en ce jour il n'y en avait partout à Ouagadougou et dans le reste du pays. Les FDS à l'appel du ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, ont organisé des opérations de salubrité dans leurs casernes, camps, commissariats et leurs alentours. La direction générale de la police en a fait de même.

Le département ministériel de Justice a aussi marqué cette journée d'une pierre blanche en organisant une opération de salubrité sur les abords du canal du Moogh Naaba. Pour le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, cette opération est un exemple d'engagement patriotique. Quand vous aimez votre pays, dit-il, vous devez tout faire pour le défendre, tout faire pour le protéger, tout faire pour le préserver pour les générations à venir. En posant cet acte ce matin, nous voulons interpeller tout le monde sur le sens du patriotisme.

Dans les services sanitaires et dans les quartiers ils étaient nombreux ce jour à s'armés de tout ce qu'il faut pour donner un éclat à leur cadre de vie dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne.