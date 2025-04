Madagascar: Motocross/Grand Prix Yacoo - Troisième victoire successive pour Lucas Robert

Lucas Robert remporte la victoire au Grand Prix Yacoo hier à Ambohidava, dans le cadre de la troisième manche nationale. C'est sa troisième victoire d'affilée de la saison.

Imbattable. Lucas Robert au guidon d'une Fantic 450 version 2025, reste intouchable au championnat de Madagascar de motocross. Il a été impérial au Grand Prix Yacoo comptant pour la troisième manche du sommet national hier au circuit Iarivo Moto club (IMC) à Ambohidava à Ambatolampy Tsimahafotsy. Lucas a encore été en mauvaise position au départ de la première manche. Il a vite rattrapé la tête du peloton et s'est hissé en troisième position derrière Mathias Plantive et Miaro Razafimahefa. Il a d'abord pu doubler l'autre pilote de l'écurie Fantic, Miaro au troisième tour. Cette manche inaugurale d'hier a été marquée par le duel acharné entre Lucas et Mathias.

Lucas a réduit l'écart avant de profiter de la première ligne droite après la ligne de départ pour doubler son principal rival. Il a ensuite creusé l'écart et n'a plus eu qu'à gérer les cinq tours restants. Lucas a réalisé onze tours de la boucle durant les vingt minutes de course. « J'ai pris un très mauvais départ. J'étais peu après en troisième position et j'ai pu après trouver mon rythme. J'ai vu que ça ne pousse pas énormément derrière et j'ai géré pour économiser ma deuxième manche », confie Lucas Robert.

Avec plaisir

Lucas rafle donc les trois premières courses de la saison. « La moto est top... elle est dans de bonnes conditions... Je ne mets pas la pression, je m'amuse. La semaine je ne m'entraîne pas du tout. Je roule un peu de temps en temps quand j'ai envie. Je m'amuse surtout, c'est pour le plaisir », ajoute-t-il. Le champion national en titre, Mathias Plantive s'est contenté pour la troisième fois de la seconde place. Il a tout de même fait un bon départ lors de la première manche. « J'ai commencé à m'affaiblir physiquement. J'avais mal au bras... ce qui m'a empêché de maintenir le rythme jusqu'au bout », relate Mathias. Il a aussi fait une petite chute et a été blessé à la cuisse droite mais rien de grave.

Il n'a pu faire mieux que de ne pas perdre trop d'écart derrière Lucas à la deuxième manche. « Il y a du niveau. Il me devance, il a pas mal d'expériences et cela me tire vers le haut dans tous les cas. Je vois comme tout le monde de nouvelles choses. On apprend et on se sert de lui pour apprendre », reconnaît Mathias. La troisième place est revenue au jeune Miaro Razafimahefa. La quatrième et prochaine manche, le Grand Prix de l'Est, aura lieu le 20 avril à Toamasina.