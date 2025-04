Madagascar: Analakely - L'Avenue de l'Indépendance change de visage

La Commune urbaine d'Antananarivo enchaîne les travaux d'assainissement et de rénovation de l'Avenue de l'Indépendance. Les progrès sont manifestes.

L'Avenue de l'Indépendance à Analakely est en pleine transformation. Plusieurs chantiers sont en cours dans ce lieu emblématique au coeur de la capitale, lui redonnant peu à peu son éclat. Les chaussées font l'objet de travaux de remise en état. Les façades des arcades, repeintes en jaune poussin, rafraîchissent l'apparence du centre-ville. Les arcades et les trottoirs ont été libérés des marchands de rue illégaux et des réparateurs de téléphones depuis l'opération d'assainissement menée en mars. Le stationnement a également été réorganisé : les parkings pour deux-roues sont désormais regroupés en un seul endroit. Le soir, les vendeurs de boissons et les travailleuses du sexe ne sont plus autorisés à exercer sur place.

« La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) mène ces travaux, non pas en raison du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien (COI), mais parce que la magistrate de la ville a lancé le défi de redonner vie à l'Avenue de l'Indépendance. Son objectif est d'en faire un symbole fort de la capitale malgache, à l'image de ce qui existe dans les grandes métropoles », indique une source au sein de la CUA, ce week-end.

Le changement est déjà visible au premier coup d'oeil. Toutefois, des aménagements restent à réaliser pour rendre l'endroit encore plus attractif. « Il est urgent de tracer les marquages au sol, car leur absence provoque des accidents. Plusieurs piétons ont failli être percutés et des véhicules sont passés tout près de la collision », témoigne Tiana, un commerçant du quartier.

Des visiteurs suggèrent l'ouverture d'espaces verts sur l'Avenue, afin de pouvoir s'y asseoir. D'autres proposent d'ajouter des bancs, un éclairage décoratif ou encore de réactiver la fontaine située devant l'hôtel de ville, pour rendre les lieux agréables et accueillants pour les touristes comme pour les habitants.

D'ici la fête de l'Indépendance, les travaux de réfection des chaussées et de marquage au sol devraient être terminés, et de nouveaux espaces aménagés devraient offrir des zones de repos aux visiteurs, selon la même source. La CUA collabore également avec le ministère de la Population et de la Solidarité pour reloger les personnes sans-abri installées sur l'Avenue.

Le défi de la CUA est d'enclencher une transformation globale du centre-ville, et non de se limiter à l'Avenue de l'Indépendance. L'installation actuelle des marchands de rue à Analakely ne serait d'ailleurs que temporaire.

Manifestation des professionnelles du sexe

Tumulte sur l'Avenue de l'Indépendance à Analakely, le soir du vendredi. Des professionnelles du sexe ont haussé le ton. Elles ne peuvent plus exercer à cet emplacement. «Nous sommes ici, car nous n'avons pas le choix. Vous nous renvoyez d'ici, alors que vous n'avez même pas de propositions de travail pour nous», fustigent-elles. Le but de la CUA ne serait pas de les expulser, «mais d'assainir l'Avenue de l'Indépendance, donc, elles ne sont plus autorisées à rester là, la nuit. Nous les encourageons à se déplacer à Tsaralalàna», indique la source au sein de la CUA. Les professionnelles du sexe répliquent que Tsaralalàna est déjà saturé.