Madagascar: Sport auto/FSAM - Le comité promet une saison normale

L'équipe du comité transitoire présidée par Jeannot Rabekoto a promis d'assurer l'organisation de toutes les activités qui figurent dans le calendrier de la saison 2025. Ce comité est chargé de la gestion de la fédération du sport automobile de Madagascar pour cette saison 2025 jusqu'à l'élection au mois d'avril 2026.

Le comité a révélé vendredi que le président de la fédération Jimmy Rakotofiringa avait déposé une lettre d'indisponibilité. « Toutes les manches et courses dans le calendrier initial seront maintenues et les champions cette saison seront reconnus», a précisé le président du comité, Jeannot Rabekoto.

Six courses chacune sont au programme pour le rallye, le slalom et la course de côte, le karting et quatre manches pour le run. Les activités et courses s'étaleront du mois de mai à la mi-décembre. Le slalom organisé par le club TMF-Rally ouvre le bal les 26 et 27 avril. La première manche du championnat national des runs organisée par Run Mada est programmée le 4 mai et le premier rallye de la saison concocté comme chaque année par FMMSAM se tiendra les 16, 17 et 18 mai. Et la manche inaugurale du championnat de Madagascar de karting est prévue le 25 mai.

Le comité transitoire chargé de la gestion provisoire de la fédération du sport automobile est composé des présidents et représentants de treize clubs affiliés à la fédération.