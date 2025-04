Madagascar: Athlétisme/U18/U20 - Ny Aina Anna et Steve Fabien parmi les heureux élus

Dix présélectionnés pour la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) et deux sélectionnés pour le championnat d'Afrique d'athlétisme de la catégorie U18 filles et garçons. La Fédération malgache d'athlétisme (FMA) après un test de sélection effectué dimanche sur la piste du stade d'Alarobia a sorti la liste des jeunes athlètes sélectionnés et présélectionnés pour représenter la Grande Île, primo aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) prévus se dérouler du 28 juillet au 10 août aux Seychelles et secundo représenter Madagascar au championnat d'Afrique d'athlétisme de la catégorie U18 et U20 prévu pour ce mois d'avril soit au Ghana soit en Tunisie.

Dans l'épreuve de 400m U18 filles, Ny Aina Anna Andrianjafy, du club ESSA Analamanga, jeune médaillée d'or du 400m aux JIOI de 2023 a été exacte au rendez-vous, elle s'est imposée dans un temps de 58"19 très loin devant sa seule rivale Ratsimbaharimanana de Cospn qui a bouclé la distance en 1'17"02.

Tributaire du ministère de tutelle

Dans la catégorie U18 garçons, Steve Fabien Raharimihaja de l'Ascut Atsinanana a bouclé la distance de 200m en 22"87 et a remporté la victoire devant Nantenaina Randriamanalina de l'AJAT, 23"10. La troisième place est revenue à Safidiniaina Raherintsoa du club ATCA de la Haute Matsiatra, 25"43.

Le directeur technique national de la FMA, Hery Rambeloson se dit satisfait de la prestation de certains athlètes. « Côté performance, on a vu la belle prestation de quelques athlètes. La FMA compte envoyer quatre filles et quatre garçons pour la CJSOI. Pour le championnat d'Afrique, un décompte de points est à faire et à partir de là, les athlètes qui ont plus de points représenteront la Grande Ile ».

Et le DTN de continuer: « Normalement, il y aura un regroupement après ce test de sélection mais ça dépendra du ministère de la jeunesse et des sports. La FMA est toujours prête pour encadrer les présélectionnés ».