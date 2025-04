Madagascar: Motor show II - Deux billets pour Dubaï à gagner

Act II. La deuxième édition du « Motor Show » organisée par un groupe de passionnés des voitures sera marquée par de nombreuses innovations. Cette version 2025 de la plus grande exposition de voitures de différentes marques et classes, se déroulera les 12 et 13 avril sur le parking du stade Barea à Mahamasina. Deux billets d'avion pour passer des vacances à Dubaï ainsi que huit tickets pour un petit tour aux rocades à bord d'une Ferrari et une Lamborghini sont à gagner pour les visiteurs chanceux gagnants à la tombola.

Les inscriptions sont déjà closes et deux cent vingt véhicules sont inscrits pour cette édition. « Quelques voitures exceptionnelles, hors du commun et qui ne circulent que très rarement en ville y seront exposées. Les hôtesses seront habillées suivant le thème auprès de quelques véhicules », a souligné Tojo Ranaivo, initiateur du Motor Show.

Cet événement est surtout organisé pour la bonne cause. Les recettes seront dédiées intégralement pour soutenir les enfants malades et ceux dans le besoin. Comme lors de la précédente édition, le prix d'entrée est fixé à 10 000 ariary. L'organisation sera très sévère cette fois, les deux journées seront dédiées uniquement à l'exposition de voitures et motos et les affiches « à vendre » sur les pare-brises seront strictement interdites. En revanche, l'organisateur exige une fiche technique détaillée sur chaque voiture.

Les véhicules seront présentés par groupe et thème. Il y aura des catégories de collection, old car, super car, 4x4, retro et moto. Des compétitions de voitures miniatures et de roller seront aussi au programme. Une soirée discothèque sera aussi au programme vers 20 heures 30 samedi après le spectacle animé par des artistes comme Agrad, Ljo, ... Encore en attente de l'autorisation des autorités étatiques, des feux d'artifice boucleront en beauté la première journée du samedi. En guise d'avant-goût pour les riverains et passants, les voitures à exposer feront une parade autour du lac Anosy vers 8 heures samedi avant de retourner au parking du stade sous les tribunes.