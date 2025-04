Madagascar: Futsal féminin/CAN - Les Barea peaufinent la tactique

Les présélectionnées en vue de la Coupe d'Afrique des nations de futsal féminin seniors sont en regroupement depuis le 2 avril au gymnase d'Ankorondrano. Les filles ont procédé hier aux matchs tests. Elles ont été réparties en quatre équipes et ont joué deux matchs de vingt minutes à deux reprises hier après-midi. La première Can de futsal se déroulera au Maroc du 22 au 30 avril. Les deux finalistes représenteront le continent africain à la coupe du monde de futsal féminin aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre.

« Nous avons plutôt travaillé la tactique car on peut dire qu'elles maîtrisent assez la technique. La tactique est la base du futsal. Nous avons aussi renforcé la condition physique et le côté moral », confie le coach principal, Steve Princy Manitriniaina. Ces matchs tests ont servi d'évaluation de chaque joueuse à chaque poste. « La plupart d'entre elles ont capté le message et ont bien appliqué les consignes. Quelques-unes sont un peu en retard » a mentionné l'entraîneur après le match test.

Huit joueuses quitteront le groupe après ce test et sept autres mardi. Il ne restera plus qu'une quinzaine retenue à partir de demain. Après quelques visionnages des matchs internationaux et ceux des équipes qui participeront à la Can au Maroc. Steve Princy Manitriniaina a souligné que « nous pourrons nous mettre au niveau des grandes nations. Ce sera la première participation pour la plupart mais certains pays ont déjà depuis quelques années leur championnat. Si nous, entraîneurs, joueuses et dirigeants déployons ensemble les efforts, je pense que nous pourrions avoir de bons résultats », conclut-il. La délégation s'envolera pour le Maroc le 20 avril.