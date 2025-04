Madagascar: Patrimoine - La restitution du kabeso du roi Toera reportée

Initialement prévue pour le 14 avril, la cérémonie de restitution des crânes du roi sakalava Toera et de ses deux guerriers, conservés jusqu'ici au Musée de l'Homme à Paris, est officiellement reportée au mois d'août. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Communication et de la Culture à travers un communiqué publié ce samedi. Ce report s'inscrit dans le cadre du processus engagé par le décret du gouvernement français, daté du 2 avril 2025, autorisant la restitution des restes humains à la République de Madagascar.

Selon ce texte publié au Journal officiel de la République française le 3 avril, un délai d'un an est accordé pour permettre la remise et la récupération matérielle de ces restes. À la suite de cette annonce, une rencontre a eu lieu au palais d'Ambohitsorohitra entre le président de la République, Andry Rajoelina, les représentants des descendants du roi Toera et les élus locaux. Ils ont discuté sur les modalités de réception des crânes sacrés dans la région de Menabe, à Belo- sur-Tsiribihina.

Le gouvernement malgache s'est engagé à organiser une cérémonie digne de la portée symbolique et historique de cet événement.

« Les cérémonies se feront dans le strict respect des us et coutumes sakalava », précise le communiqué du MCC. Un nouveau Zomba sera érigé à Ambiky. Ce sanctuaire réunira les restes royaux afin d'unir les corps de l'Ampanjaka pour qu'il puisse se reposer en paix et permettre à ses descendants de constituer ses reliques en vue des rituels du Fitampoha.