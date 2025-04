Madagascar: PFL 9E Journée - Fosa et Elgeco se rapprochent du leader

AS Fanalamanga conserve son fauteuil de leader après sa victoire contre AS Avenir Sainte-Anne, hier à Ambatondrazaka. Fosa Juniors FC et Elgeco Plus la talonnent de près.

Petit bond. Le leader intouchable du championnat élite, AS Fanalamanga, rectifie ses erreurs après la défaite contre le Cosfa et reprend sa lancée après la neuvième journée des éliminatoires. L'équipe d'Alaotra-Mangoro s'est imposée hier à domicile, à Ambatondrazaka, 2 à 0 contre l'AS Avenir Sainte-Anne. AS Fanalamanga conserve ainsi la tête du classement avec deux longueurs d'avance (19 points) devant Fosa Juniors FC.

L'équipe de Boeny se propulse, de son côté, de la quatrième place à la deuxième (17 points, +8) après sa courte victoire de 1 à 0 face au CCFA. Les Majungais du coach Menakely Ruphin ont dominé la première période et Benny s'offre l'unique but de la victoire à quelques minutes de la pause (43e).

Elgeco Plus grimpe lui aussi de deux marches et se hisse au troisième rang, crédité de 17 unités (+5), après avoir dominé sur sa pelouse Tsaramandroso FC (3-0). Zola ouvre la marque à la 41e minute. Les deux autres buts ont été inscrits en seconde période par Jean Yves (48e) et Ismail (56e).

Maintien

Le club champion en titre, Disciples FC, chute, pour sa part, de deux marches après avoir été tenu en échec un partout par Ajesaia. Dahery signe le but de l'équipe de Vakinankaratra (19e) et l'attaquant des Barea, Fenohasina, a été l'artisan du but de l'égalisation de l'équipe d'Antaninkatsaka (51e). Crédité de 17 unités (+4), Disciples FC rétrograde donc au quatrième rang devant le CFFA (14 points, +6).

Le top 4, formé notamment par AS Fanalamanga, Fosa Juniors FC, Elgeco Plus et Disciples FC, est déjà à l'abri et n'a plus qu'à gérer les deux dernières journées de la phase de poules. Les quatre autres poursuivants se battent pour garder leur place dans le top 8 pour valider le ticket pour les play-offs, l'équivalent des quarts de finale qui se joueront en aller et retour.

L'équipe de Boeny, Tsaramandroso, lanterne rouge au classement, est déjà hors course et est la première équipe qui sera reléguée en division 2 nationale la saison prochaine. Trois autres clubs se rebellent eux aussi pour le maintien en Pro League, en l'occurrence Mama FC, AS Avenir Ste-Anne, Uscafoot et même FC Rouge. Les huit quarts de finalistes seront connus après les deux dernières journées de la phase éliminatoire.