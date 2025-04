Sénégal: La dette du pays atteint 105 % du PIB alors que le FMI confirme les conclusions de l'audit

La dette publique du Sénégal atteindra 105,7 % du PIB à la fin de 2024, selon le FMI, qui a approuvé les conclusions de la Cour des comptes du pays.

La dette publique du Sénégal atteindra 105,7 % du PIB à la fin de l'année 2024, selon le FMI, qui a approuvé les conclusions de la Cour des comptes du pays mettant en évidence une importante mauvaise gestion budgétaire sous l'ancien président Macky Sall. La mission du FMI à Dakar, effectuée en mars, a validé le rapport de la Cour des comptes, s'alignant ainsi sur l'administration du président Bassirou Diomaye Faye.

L'audit a révélé des allégations de manipulation de données et de corruption entre 2019 et 2023, la dette devant atteindre 114 % du PIB à la fin de l'année. Le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'économie Abdourahmane Sarr ont publiquement accusé l'administration précédente de malversations financières. Moody's a dégradé la note souveraine du Sénégal à deux reprises depuis octobre 2024, et les euro-obligations du pays ont chuté de 35 % sur le marché de Londres.

Le Sénégal est désormais confronté à un accès limité aux marchés internationaux des capitaux. Une levée de fonds d'urgence de 300 millions de dollars en octobre s'est faite à un taux de 6,33 % sur trois ans. Un programme soutenu par le FMI est en cours de discussion, mais il pourrait ne pas se concrétiser avant la mi-2025.

Points clés à retenir

Les perspectives économiques du Sénégal sont sous pression alors que les retombées des révélations post-audit s'aggravent. Le rapport de la Cour des comptes, soutenu par le FMI, fait état d'un endettement et d'un déficit budgétaire qui ont effrayé les marchés internationaux et provoqué des dégradations de crédit. Bien que le FMI insiste sur le fait qu'il s'appuie sur les données fournies par le gouvernement, ses décaissements antérieurs - plus de 770 millions de dollars en 2023 - ont suscité des critiques.

Les accusations de fausses déclarations et les demandes d'action en justice laissent présager d'éventuelles poursuites, bien qu'un projet de loi criminalisant le détournement de fonds ne s'appliquerait pas rétroactivement. Les tensions politiques restent vives, le parti d'opposition APR contestant le processus d'audit et remettant en cause les conclusions du FMI. Le gouvernement actuel doit maintenant trouver un équilibre entre le rétablissement de la crédibilité fiscale et les promesses de dépenses sociales.

Malgré une croissance économique prévue à 6 % en 2024 - grâce à une nouvelle production de pétrole et de gaz - l'accès au financement extérieur reste un défi. Les investisseurs attendent des éclaircissements sur les prochaines étapes du FMI et les réformes potentielles, alors que le Sénégal s'efforce de stabiliser les finances publiques et de maintenir la confiance des investisseurs.