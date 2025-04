Afrique: Les prix des carburants chutent dans tout le continent alors que le pétrole s'effondre à cause des tarifs douaniers de Trump

Les prix des carburants baissent dans toute l'Afrique, dans le contexte d'une baisse durable des prix mondiaux du pétrole, provoquée par les hausses des tarifs douaniers américains et une augmentation inattendue de la production des membres de l'OPEP+.

Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et l'Afrique du Sud ont tous annoncé des baisses des prix de l'essence et du diesel au cours de la semaine écoulée

Le Nigeria reste une exception. Les prix y ont augmenté le 2 avril, la Nigerian National Petroleum Company ayant ajusté les prix à la hausse dans le cadre de l'élimination progressive des subventions.

En Côte d'Ivoire, les prix des carburants ont baissé pour la première fois depuis 2020, l'essence sans plomb étant ramenée à 855 francs CFA le litre et le diesel à 700 francs CFA. Le Mali, le Maroc et l'Afrique du Sud ont également procédé à des ajustements à la suite d'une chute de près de 7 % des prix mondiaux du pétrole depuis janvier.

La baisse du marché s'est accélérée cette semaine après que le président Donald Trump a annoncé des augmentations radicales des droits de douane, suscitant des inquiétudes quant à un ralentissement mondial. Un jour plus tard, huit pays de l'OPEP+ ont déclaré qu'ils augmenteraient leur production au-delà des objectifs antérieurs, alimentant ainsi les craintes d'une offre excédentaire. Le Nigeria reste une exception. Les prix y ont augmenté le 2 avril, la Nigerian National Petroleum Company ayant ajusté ses prix à la hausse dans le contexte de l'élimination progressive des subventions et d'une impasse sur le projet de raffinerie de Dangote.

Points clés à retenir

Le double choc du protectionnisme commercial américain et de l'augmentation de la production de l'OPEP+ a fait chuter les prix du pétrole à leur niveau le plus bas depuis plus d'un an, ce qui a entraîné une baisse des prix des carburants dans de nombreux pays africains. Pour les pays où la tarification des carburants est réglementée, comme la Côte d'Ivoire et le Mali, les réductions interviennent plusieurs mois après la baisse initiale du prix du brut. Dans les marchés libéralisés ou semi-libéralisés comme l'Afrique du Sud et le Maroc, les changements prennent effet plus rapidement.

La baisse des prix des carburants peut offrir un soulagement temporaire de l'inflation et des coûts de transport, mais les bénéfices restent inégaux. Le Nigeria illustre les limites de cette tendance : bien qu'il soit le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, le manque de capacité de raffinage du pays et la suppression des subventions continuent à faire grimper les prix.

Alors que les conditions mondiales restent fluides, les décideurs africains doivent relever le double défi de la volatilité des marchés pétroliers et des contraintes budgétaires nationales. À court terme, la baisse des prix à la pompe peut atténuer la pression économique, mais les effets à plus long terme dépendront des réformes structurelles dans le domaine de l'énergie.