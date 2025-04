Maroc: Le respect de l'intégrité territoriale des pays, nécessaire pour relever les défis de la région euro-méditerranéenne (M. Talbi El Alami)

Grenade — Le respect de l'intégrité territoriale des pays, du droit international et des engagements internationaux est nécessaire pour résoudre les conflits et relever les défis de la région euro-méditerranéenne, a indiqué, vendredi à Grenade, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.

Intervenant lors de la séance de clôture d'un forum international sur l'avenir de la Méditerranée, organisé à l'occasion de la présidence espagnole de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM), M. Talbi El Alami a appelé au respect de l'unité nationale des États et à la sauvegarde de l'intégrité de leurs territoires.

"En tant qu'assemblée parlementaire, nous devons adopter des positions fortes, sans aucune complaisance à l'égard de ce qui constitue le fondement des relations internationales et du droit international, à savoir l'unité territoriale des États et l'intégrité de leurs territoires", a-t-il dit, plaidant pour le principe de la non ingérence dans les affaires internes des Etats.

Il a appelé à aborder avec fermeté et rigueur les défis auxquels fait face la région euro-méditerranéenne, notamment ceux liés au terrorisme, aux velléités séparatistes, aux tentatives de démantèlement des États et d'atteinte à leur intégrité territoriale, au changement climatique et à la migration.

"En matière de migration, nous devons nous appuyer sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en décembre 2018 à Marrakech, et nous attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière pour la gérer conformément aux législations de chaque partie", a-t-il souligné.

Concernant le changement climatique, M. Talbi El Alami a appelé au respect des engagements pris lors des Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, notant que l'AP de l'UpM doit prendre toute sa place dans l'action internationale en faveur de la paix, du développement et du progrès, et influer sur les décisions mondiales au service de la coexistence, de la sécurité, du développement et de partenariats justes et équilibrés.

"Nous devons incarner toujours les valeurs de démocratie, de droits de l'Homme, de coexistence, de dialogue, de paix et de tolérance, pour contrer les discours de haine, d'extrémisme et de rejet de l'autre", a ajouté M. Talbi El Alami.

Soulignant la disposition de la Chambre des représentants, l'un des membres fondateurs des initiatives euro-méditerranéennes gouvernementales, parlementaires et civiles, à œuvrer en faveur du renforcement de la coopération parlementaire entre les pays des deux rives de la Méditerranée, M. Talbi El Alami a fait observer que la solution aux problèmes des pays du nord se trouve dans le sud, en particulier en Afrique, le continent de l'avenir.

"Il faut toujours garder à l'esprit la réalité de ce continent émergent, riche par ses ressources naturelles et humaines, et œuvrer à réduire les écarts entre le Nord et le Sud", a-t-il soutenu.

Le forum international sur l'avenir de la Méditerranée, qui s'est tenu du 2 au 4 avril à Grenade avec la participation des présidents et vice-présidents des parlements de tous les États membres de l'AP-UpM, a débattu de quatre thématiques essentielles à savoir les mouvements migratoires, le changement climatique, l'emploi des jeunes, et l'égalité homme-femme dans la région méditerranéenne.

L'AP-UpM est une organisation parlementaire régionale composée de 43 pays du nord et sud de la Méditerranée.