Maroc: Séville - Les régions marocaines en force au 6ème Forum mondial sur le développement économique local

Séville — Une importante délégation marocaine, composée de présidents de régions, de conseils municipaux et communaux ainsi que de hauts responsables de la direction générale des collectivités locales (DGCT), participe activement au sixième Forum mondial sur le développement économique local (VI WFLED), qui se tient du 1er au 4 avril à Séville.

Ce Forum réunissant des dirigeants politiques, des experts, des universitaires et des représentants de la société civile et du secteur privé, vise à partager les expériences et discuter de stratégies innovantes qui favorisent un développement durable, inclusif et équitable dans les régions, indique l'Association des régions du Maroc dans un communiqué.

Au programme de cet événement figurent des sessions de dialogue politique sur le renforcement des capacités et coresponsabilité locale pour le développement ainsi que plusieurs panels traitant des différentes thématiques liées à la transition énergétique, l'économie circulaire, la coopération décentralisée, les transformations numériques, le financement-fiscalité, la jeunesse, la souveraineté alimentaire, l'éco-tourisme et la migration.

Lors de ce forum, le président de la Région de Rabat-Salé-Kénitra et président d'ORU FOGAR, Rachid El Abdi a participé en tant que conférencier à deux panels, le premier concerne le tourisme et le développement économique et le second relatif à la souveraineté alimentaire territoriale.

La DGCT a également contribué à l'animation du panel sur les incitations fiscales pour un financement équitables, au cours duquel le président de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Yanja EL khattat, a souligné l'importance de la contractualisation Etat-Régions comme levier pour assurer le financement des projets au niveau des régions.

Aussi, les membres de la délégation marocaine ont animé et modéré différents autres panels abordant notamment les thèmes de "la participation citoyenne et co-gouvernance", de "la migration et financement du développement : cas de la région de l'Oriental", et de la "Gestion de l'Eau".

La mairesse de Rabat et Trésorière de CGLU, Mme Fatiha El Moudni a participé en tant que conférencière au panel "Vers le Sommet Social Mondial pour le développement" et le maire de Chefchaouen et envoyé spécial de CGLU pour la sécurité alimentaire, Mohamed Sefiani, a été le modérateur du panel sur "les villes intermédiaires".

Le long de ce forum de quatre jours, la délégation marocaine qui compte également les présidents des régions de Dakhla-Oued Ed-Daheb, de l'Oriental, et de Béni Mellal-Khénifra, a eu plusieurs rencontres et réunions avec les représentants des délégations des pays de l'Afrique de l'Europe et de l'Amérique Latine, relève le communiqué, ajoutant que des réunions de travail ont eu lieu également avec des organismes internationaux.