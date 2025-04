Maroc: Rehamna/INDH - Caravane médicale multidisciplinaire au profit de plus de 500 élèves

Plus de 500 élèves ont bénéficié des services d'une caravane médicale multidisciplinaire organisée dimanche, dans la commune de Sidi Bou Othmane à Rehamna, dans le but de rapprocher les soins médicaux spécialisés des enfants en milieu scolaire.

Cette initiative a été mise en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale de Rehamna, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et l'Association des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes de Rehamna, qui ont uni leurs efforts pour offrir des consultations gratuites en médecine dentaire, en ophtalmologie et en pédiatrie.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial du ministère de la Santé, Abdesslam Kiril, a souligné que cette caravane vise à fournir un ensemble de prestations médicales spécialisées, au profit d'élèves préalablement identifiés, dans le cadre d'un partenariat fructueux entre les services de santé, l'INDH et l'Association des médecins.

M. Kiril a également mis l'accent sur la nécessité de multiplier ce genre d'initiatives pour renforcer la médecine préventive en milieu scolaire et favoriser la détection précoce des problèmes de santé.

De son côté, Soufiane Bensselam, président de l'Association des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes de Rehamna, a indiqué que cette caravane s'inscrit dans une stratégie de proximité, visant à faire de la santé scolaire une priorité territoriale.

"Nous intervenons aujourd'hui auprès d'un public ciblé, les enfants âgés de 6 à 13 ans, à un âge clé où le suivi médical peut véritablement influer sur leur développement physique, cognitif et émotionnel", a-t-il précisé.

Dans le même sillage, Safaa Benrahal, chef du service de l'Impulsion du capital humain des générations montantes relevant de la Division de l'Action Sociale (DAS), a indiqué que cette opération a permis de toucher plus de 500 bénéficiaires, en droite ligne avec les objectifs du programme de l'INDH, visant à améliorer les conditions de scolarisation et de santé des enfants.

Parmi les bénéficiaires, Fadoua, une jeune élève, s'est dite "fière de bénéficier de cette caravane, notamment pour des problèmes de vision dont elle souffre depuis plusieurs mois".

La jeune fille a exprimé sa gratitude envers les équipes médicales et les organisateurs, soulignant que cette initiative va considérablement améliorer son confort et sa concentration en classe.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé (7 avril), placée cette année sous le thème "Une bonne santé pour un avenir prometteur" et reflète l'engagement continu de la province, à améliorer l'accès équitable aux soins de santé, notamment en milieu rural.

À ce titre, le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) à Rehamna poursuit la mise en oeuvre de plusieurs projets structurants dans le cadre de sa troisième phase, avec un total de 35 projets réalisés entre 2019 et 2025 au titre des programmes "Rattrapage des déficits en termes d'infrastructures et services sociaux de base" et "Impulsion du capital humain des générations montantes", pour un investissement global de près de 39 millions de dirhams, au profit de plus de 50.000 bénéficiaires.