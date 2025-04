Sénégal: Société Générale Sénégal - Du rôle du Co-arrangeur

A côté de l'arrangeur principal dans la structuration de l'emprunt obligataire 2025 par Appel Public à l'Epargne (APE) de 150 milliards FCFA, le rôle essentiel de Société Générale Sénégal, co-arrangeur dans l'opération est cependant bien moins connu.

De gauche à droite Cheikh DIBA ministre des Finances et du Budget du Sénégal, Isaac MBAYE Directeur général de Invictus Capital &Finance et Harold COFFI Directeur général de Société générale Sénégal

Arrangeur principal, co-arrangeur ; chef de file principal, co-chef de file ; on entend souvent ces notions financières qui, en réalité, ne parlent pas aux non initiés. En fait, si le premier est plus connu du grand public c'est sans doute parce que c'est le chef d'orchestre chargé de la structuration.

Dans le cadre de l'emprunt obligataire par Appel Public à l'Epargne (APE) d'un montant de 150 milliards FCFA, lancé le 28 mars dernier par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), à côté de Invictus Capital & Finance arrangeur principal et chef de file chargé de structurer l'opération, il y a Société Générale Sénégal. Dans son rôle, la banque d'affaires, co-arrangeur, a la charge de garantir le placement d'une part non négligeable des titres.

Le préfixe "co-" indique que ces responsabilités sont partagées avec au moins une autre institution financière, ce qui permet de répartir les risques et d'élargir le réseau de distribution des titres obligataires. Le nom et la crédibilité du co-arrangeur rassurent les investisseurs potentiels sur la qualité de l'émission. Le rôle du co-arrangeur dans un emprunt obligataire n'est donc pas négligeable, même s'il partage cette responsabilité avec d'autres institutions.

Dans la structuration de l'Emprunt, c'est lui qui conseille sur les caractéristiques techniques (maturité, coupon, options) qui rendront l'émission attractive tout en répondant aux besoins de l'émetteur. Le rôle de co-arrangeur dans cette opération souligne l'expertise de Société générale et « Incarne l'innovation, l'inclusion et la collaboration au service du développement économique du pays et de la région », ainsi que l'a rappelé Harold COFFI, directeur général de Société Générale Sénégal, lors du lancement de l'opération.

Dans l'émission du 27 mars dernier, le groupe Société Générale est présent à plus d'un titre. Outre le rôle de co-arrangeur, SG est co-chef de file (co-lead manager) à travers sa filiale SGI Société générale Capital Securities West Africa.

Dans une émission obligataire, le Co-arrangeur (Co-arranger) se concentre principalement sur la structuration technique de l'émission ; participe à la conception des caractéristiques financières de l'obligation ; intervient surtout en amont et pendant la phase préparatoire. Quant au Co-chef de file (Co-lead manager), il assume un rôle plus commercial et orienté vers le placement.

Il s'engage plus fortement dans la distribution des titres ; mobilise son réseau d'investisseurs pour assurer le placement ; participe activement au livre d'ordres lors de la phase de souscription.

Pour rappel, Société Générale Capital Securities West Africa figure parmi les spécialistes en levée de fonds notamment sur le marché obligataire, ou elle assume régulièrement des rôles d'arrangeur, chef de file et co-chef de file de syndicats de placement. Avec plus de 859 Mds FCFA d'actifs en conservation, Société Générale Capital Securities West Africa est le 2ème teneur de portefeuille sur le marché.

Avec le record de la plus importante levée de fonds effectuée sur la zone UEMOA (274.9 milliards collectés par emprunt obligataire), Société Générale Capital Securities West Africa revendique près de 1 000 milliards FCFA placés sur le marché depuis 2012.