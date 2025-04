Au Sénégal, l'inflation en glissement annuel au mois de janvier 2025 est de 1,8% selon l'Uemoa dans un rapport sur l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc).

Cette progression en glissement annuel de l'inflation s'explique, principalement, par l'accroissement des prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (6,1%), des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », (3,0%), de « l'ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage » (2,5%) ainsi que des services de « restaurants et d'hébergement » (2,2%).

Cependant, la chute des prix des biens et services d'« information et de communication » (-7,4%) a amoindri cette hausse. En comparaison au mois de décembre 2024, explique-t-on, les prix à la consommation augmentent de 1,1% en janvier 2025. En effet, pour ce dernier mois, l'Ihpc a affiché un niveau de 101,6 au Sénégal.

Cette évolution résulte, principalement, du relèvement des prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (4,1%), des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », (2,0%), des biens et services de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (1,1%) ainsi que des services de « restaurants et d'hébergement » (0,9%).

«En se penchant sur la nomenclature secondaire, concernant l'indice sous-jacent, qui exclut l'énergie et les produits frais, il s'apprécie de 1,9% sur un an. Selon l'origine, les prix des produits locaux ont renchéri (3,2%), tandis que les prix des produits importés baissent (-0,9%) en janvier 2025, par rapport au même mois de l'année précédente. Au regard du secteur de production des produits, l'inflation de janvier 2025 a été essentiellement propulsée par la hausse des prix des biens du secteur primaire (5,8%). Sous l'angle de la durabilité des produits, l'inflation est portée par l'accroissement des prix des produits non durables (2,8%) et ceux durables (1,2%) », lit-on dans le rapport.

Le taux d'inflation en moyenne annuelle est de 0,8% en janvier 2025 soit une quasi-stabilité par rapport au niveau du mois précédent.