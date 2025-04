Maroc: L'expérience marocaine en matière de réponse aux défis des conflits mise en avant à Tachkent

Tachkent — L'expérience pionnière du Royaume du Maroc en matière de réponse aux défis posés par les conflits et leur impact sur le développement durable a été mise en avant, dimanche à Tachkent (Ouzbékistan), dans le cadre de la 150è assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).

"Notre approche globale, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reflète une vision stratégique intégrée qui associe une diplomatie efficace à un développement global", a indiqué Mustapha Raddad de la chambre des représentants (Rassemblement national des indépendants) qui intervenait lors de la Commission permanente du développement durable de l'UIP, intitulée "Stratégies parlementaires visant à atténuer les effets à long terme des conflits, y compris des conflits armés, sur le développement durable".

Il a, dans ce cadre, souligné le rôle diplomatique actif du Royaume du Maroc, qui a réussi à contribuer "de manière tangible" à la résolution de nombreux conflits régionaux.

"Nos efforts de médiation en Libye et de promotion de la paix dans les zones de conflit en Afrique n'étaient pas seulement des efforts diplomatiques, mais un investissement dans un avenir stable et prospère pour l'ensemble de la région", a-t-il dit.

En même temps, le Maroc n'a pas perdu de vue l'importance de la construction et du développement en tant que pilier essentiel d'une paix durable, en particulier dans les pays africains frères, a insisté le parlementaire marocain.

Il a aussi rappelé le lancement d'initiatives ambitieuses pour développer les infrastructures dans les zones touchées par les conflits, qui consistaient en l'amélioration des réseaux routiers et de transport et la fourniture de services de base.

Ces initiatives "n'étaient pas seulement des réalisations matérielles, mais un message d'espoir et de solidarité avec les communautés locales", a souligné M. Reddad.

La stratégie du Royaume pour faire face aux effets des conflits participe de sa conviction qu'il est important d'investir dans les personnes et c'est pour cette raison qu'il a placé l'éducation et le renforcement des capacités au centre de ses politiques de développement, a-t-il indiqué.

L'expérience du Maroc confirme que la lutte contre les effets des conflits nécessite une approche "globale et intégrée" qui combine une diplomatie proactive, un développement économique global et un investissement dans le capital humain, a-t-il jugé.

L'expérience du Royaume "n'est pas seulement un modèle local, mais un appel à une action commune au niveau international", parce que les défis d'aujourd'hui dépassent les frontières nationales et nécessitent des efforts concertés au niveau mondial.

Lors de sa réunion, la commission permanente a adopté une résolution visant à renforcer le rôle des parlements dans l'atténuation de l'impact négatif des conflits sur le développement durable, dans la promotion de la paix et de la durabilité et l'élaboration de politiques qui favorisent la reconstruction et le développement dans les zones de conflits.

La résolution souligne également la responsabilité partagée des parlements de préserver le bien-être des générations futures et vise à combler les écarts entre les différentes parties prenantes afin de parvenir à un développement inclusif et durable.

La 150è Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), qui se tient du 05 au 09 avril à Tachkent a pour thème général "L'action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale".

Créée en 1889 et basée à Genève, l'UIP est une organisation mondiale qui favorise la diplomatie parlementaire et donne aux parlements et aux parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable dans le monde.