Maroc: 'Oiseaux du Mexique', une exposition inédite au Musée Yves Saint Laurent Marrakech

Marrakech — Fort du succès retentissant de « Serpent » (2023), première exposition marocaine consacrée à l'art aborigène australien, le Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) propose un voyage inédit au coeur de l'art et de l'artisanat mexicains à travers l'exposition "Oiseaux du Mexique".

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette odyssée visuelle et anthropologique rassemble plus de 90 œuvres et objets d'exception issus de collections publiques et privées mexicaines, retraçant la présence de l'avifaune dans la culture mexicaine depuis l'ère précolombienne jusqu'aux créations contemporaines.

Conçu sous l'angle inédit des oiseaux, l'exposition met en lumière l'omniprésence de ces créatures dans l'art et l'artisanat mexicains, ainsi que leur influence sur les créateurs au fil des siècles, des coqs et canaris aux pélicans, pigeons, hérons, paons et aigles. Sculptés, peints, ciselés ou brodés sur vases, parures, tableaux et autres objets décoratifs, ils traversent les époques, de l'âge classique maya aux avant-gardes artistiques modernes. En parallèle à cette richesse esthétique, "Oiseaux du Mexique" dévoile une volière d'une variété impressionnante, partie intégrante du paysage mexicain contemporain et de la vie quotidienne de ses habitants.

Au-delà de leur représentation artistique, les oiseaux occupent une place centrale dans l'imaginaire collectif mexicain. L'exposition révèle ainsi l'importance des plumes et leur foisonnante palette de textures, de couleurs et de formes dans des traditions artisanales emblématiques, à savoir, l'orfèvrerie de Taxco (État de Guerrero), la céramique de Tlaquepaque (Jalisco) et de Guanajuato, mais aussi la poterie, l'ébénisterie, la joaillerie et le textile.

"Cette exposition est une vitrine exceptionnelle du dialogue entre nos traditions artistiques et un témoignage vibrant de l'amitié maroco-mexicaine", a déclaré, vendredi, à la MAP Mabel Gómez Oliver, ambassadeure du Mexique au Maroc.

La richesse du patrimoine mexicain trouve un écho particulier au Maroc, où la nature, les symboles et l'artisanat occupent également une place centrale dans les traditions culturelles et artistiques, a souligné la diplomate mexicaine.

De son côté, Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, a fait noter que "Oiseaux du Mexique" dévoile la richesse d'un artisanat pluriséculaire et d'un patrimoine immatériel, où les plumes et les motifs aviaires traduisent des récits culturels profonds et intemporels.

Il a ajouté que cette exposition s'inscrit dans la lignée des grandes initiatives portées par le musée, à l'instar de l'exposition "Serpent" en 2023, dédiée à l'art aborigène australien, consolidant ainsi le rôle du mYSLm comme acteur incontournable du dialogue interculturel.

Juan Gerardo Ugalde Salinas, commissaire d'exposition et restaurateur des collections du musée Pierre Bergé des Arts Berbères et du mYSLm, a, pour sa part, affirmé que cette initiative est le fruit d'une collaboration scientifique et culturelle entre le Mexique et le Maroc, fondée sur une volonté partagée d'explorer les passerelles artistiques entre les deux pays.

A cet égard, il a précisé que cette exposition repose sur une démarche curatoriale rigoureuse impliquant historiens de l'art et anthropologues, et rend possible, pour la première fois en Afrique du Nord, la présentation de pièces rares grâce aux prêts exceptionnels de l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire (INAH) et de l'Institut National des Beaux-Arts et de Littérature (INBAL).

Se poursuivant jusqu'au 27 juillet 2025, l'exposition est enrichie d'un programme culturel pluridisciplinaire, comprenant des conférences et un cycle de projections de dix films mexicains, organisé du 1er mars au 26 juillet, en simultané à l'auditorium Pierre Bergé du musée et à la Cinémathèque de Tanger, avec le soutien de la Fondation Jardin Majorelle.