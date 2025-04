Afrique: Ministre des Transports - Des dispositions sont en cours pour relier le Soudan et l'Égypte par un chemin de fer

Port Soudan — Le ministre des Transports, l'ingénieur Abu Bakr Abu Al-Qasim, a révélé des dispositions visant à relier les chemins de fer entre le Soudan et l'Égypte. Il a déclaré que deux comités des deux pays ont été formés à cet effet, tandis que le Fonds koweïtien se chargera de la liaison. Il a souligné qu'un accord a été trouvé pour étudier le projet et que la liaison à Abu Hamad, qui fait 350 kilomètres, aura un avantage préférentiel, et que toutes les îles seront incluses dans l'étude, soulignant que toutes les lignes établies sont compatibles et en ligne avec le monde.

Le ministre a déclaré lors de la briefing organisée dimanche par l'Agence de presse soudanaise SUNA à Port Soudan pour discuter des violations du secteur des transports par la milice FSR ⁷et des plans et programmes du ministère pour la période d'après-guerre, que le ministère des Transports comprend 9 unités, organismes et sociétés, à savoir l'Autorité des ports maritimes, les chemins de fer, la Vallée du Nil pour la navigation maritime, le transport fluvial, la Société soudanaise de transport fluvial et le transport terrestre, qui comprend tous les navires de transport terrestre, et ce sont toutes des unités opérationnelles et économiques.

Soulignant que l'Autorité des ports maritimes est une grande unité et la porte d'entrée maritime du pays et qu'elle contribue de manière significative à l'économie, il a souligné que la Sudan Line Company a perdu tous ses navires pour de nombreuses raisons et que des dispositions sont prises pour les remettre en service, indiquant que la guerre a perturbé tous les projets, mais ils procèdent avec une pleine confiance que l'entreprise sera présente et remplira le rôle qui lui est assigné.

Le ministre a expliqué que le chemin de fer a des défis et des problèmes qui nécessitent une solution pour le restaurer à son ancienne gloire, révélant que la ligne orientale, Port Soudan, Haya, Kassala, Gedaref et Sennar, Gedaref et Damazin, seront restaurées. Il a déclaré que la suppression de la ligne dans cette région très importante est un désastre, promettant que les travaux commenceront sur cette ligne au début de cette année.

Il a déclaré que dans le domaine du transport aérien, il existe des entreprises opérant à l'aéroport de Port Soudan, où des soins et une réhabilitation ont été apportés, et des ajouts ont été apportés à la piste et au parking. Il a souligné que les sociétés opérant dans le domaine du transport aérien comprennent Tarco, Badr et Sudan Air, le transporteur national, indiquant que des dispositions sont en cours pour une nouvelle flotte d'avions qui sera annoncée ultérieurement.

Soulignant le soutien à toute entreprise purement nationale, il a souligné les nombreux projets de transport fluvial à Kosti. Il s'agit de l'intégration des transports ferroviaires, fluviaux et terrestres, des gares aux marchés et aux habitations./ OSM