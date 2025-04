Afrique: La Banque mondiale accroît son soutien au Mali et au Tchad pour réduire les impacts des inondations de 2024

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de l'Association Internationale de Développement (IDA) d'un montant de 100 millions de dollars pour soutenir le Mali et le Tchad. Chaque pays recevra 50 millions de dollars.

Au Tchad, le financement additionnel servira à renforcer les activités initiales du Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N'Djamena (PILIER). Ce soutien vise à faciliter la reconstruction des infrastructures endommagées dans les zones affectées par les inondations, la construction de nouvelles infrastructures plus résilientes et visant à désenclaver les populations à risque durant la saison des pluies, ainsi qu'à mettre en oeuvre des mesures de réduction des risques d'inondation et de gestion de ces risques.

Au Mali, le financement additionnel contribuera à la reconstitution du Projet de Résilience urbaine de Bamako (PRUBA) suite à l'activation de sa composante de réponse d'urgence contingente (CERC) pour un montant de 73 millions de dollars immédiatement après les inondations. Ce soutien vise à appuyer les efforts du gouvernement après la catastrophe et à renforcer la capacité du pays à répondre aux catastrophes.

« La rapidité avec laquelle les deux financements additionnels ont été mobilisés témoigne de la disponibilité de la Banque mondiale à répondre de façon adéquate à l'ampleur des besoins du Mali et du Tchad, gravement touchés par les inondations de 2024 », souligne Clara De Sousa, directrice de division de la Banque mondiale. « Cette intervention s'inscrit dans le renforcement de notre réponse aux urgences et de résilience aux catastrophes dans la région du Sahel pleinement exposée aux changements inexorables du climat », ajoute-t-elle.

Entre août et octobre 2024, le Mali a subi de graves inondations touchant toutes les régions. Plus de 370 000 personnes ont été affectées, entraînant 95 décès et causant des dommages significatifs aux infrastructures, incluant la destruction de kilomètres de routes et de nombreux ponts. Près de 300 écoles et 35 centres de santé ont également été inondés et endommagés. Pendant cette même période, le Tchad a également été frappé par des inondations entraînant une dévastation généralisée.

Au 1er octobre 2024, les inondations au Tchad avaient touché 1,94 million de personnes, causé 576 décès et endommagé 433 000 hectares de terres cultivées ainsi que détruit 218 000 maisons. Les inondations ont également détruit des routes, des ponts, des digues de protection et des remblais, submergeant des tronçons routiers aux croisements des plaines inondables dans la plupart des provinces et autour de N'Djamena.

La préparation accélérée des financements additionnels a été rendue possible par la Global Facility For Disaster Reduction and Recovery, qui soutient les deux projets PILIER et PRUBA.