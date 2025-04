Madagascar: World Cola PFL/9e journée - AS Fanalamanga et Fosa Juniors creusent l'écart

La neuvième journée de la World Cola PFL 2024 a livré son verdict ce week-end. Avec des victoires importantes pour les équipes de tête et des performances individuelles remarquables, cette journée a renforcé la hiérarchie au sommet du classement tout en accentuant les difficultés des équipes en bas de tableau.

L'AS Fanalamanga, leader du championnat, a repris sa marche en avant après sa défaite lors de la précédente journée. Face à AS Avenir St-Anne, le club d'Alaotra Mangoro s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Gildas (22e minute) et Légende (47e minute). Cette victoire permet à AS Fanalamanga de consolider sa première place avec 19 points. De son côté, Fosa Juniors a frappé un grand coup en s'imposant 1-0 face à CFFA. Benny, buteur à la 43e minute, a offert trois points précieux à son équipe, qui reste invaincue cette saison, avec 17 points.

De l'autre côté, Elgeco Plus a battu Tsaramandroso FC sur le score de 3-0. Zola (41e minute), Jean Yves (48e minute) et Ismail (56e minute) ont trouvé le chemin des filets, mais c'est la nouvelle recrue d'Elgeco Plus qui a, une nouvelle fois, marqué les esprits. Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a été élu meilleur joueur de la rencontre, confirmant son rôle clé dans la dynamique de l'équipe. COSFA, après sa victoire face à AS Fanalamanga lors de la 8e journée, a enchaîné avec un nouveau succès, 2-0 contre FC Rouge. Dans les autres rencontres, Uscafoot a pris le dessus sur Mama FC (1-0), tandis que Disciples FC et Ajesaia se sont neutralisés (1-1).

Classement

AS Fanalamanga et Fosa Juniors continuent de dominer le championnat, avec respectivement 19 et 17 points. Fosa Juniors, avec un match en moins, pourrait même prendre la tête en cas de victoire lors de son prochain match. Disciples FC, malgré son match nul, reste dans le trio de tête, mais voit la pression augmenter avec le retour en forme d'Elgeco Plus et de COSFA. En bas de classement, Tsaramandroso FC s'enfonce encore davantage avec une différence de buts désastreuse (-20). AS Avenir St-Anne et Mama FC, avec 3 et 5 points, restent également en grande difficulté et devront rapidement réagir pour éviter une fin de saison compliquée.