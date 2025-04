Madagascar: Unies pour Elles - Le textile, l'énergie et l'humanitaire mobilisés contre la précarité menstruelle au pays

Un engagement pour toutes les femmes de Madagascar

Dans le cadre de l'initiative « Brisons les Règles », portée par TotalEnergies ; ACTUAL TEXTILES, en partenariat avec Malagasy Women Empowerments (MWE) et l'OSTIE, a organisé une journée de sensibilisation sur la précarité menstruelle. Cet événement, qui s'est tenu au sein de l'association CONFECTEX Ankadikely, a bénéficié à 60 femmes malgaches : employées, mères et jeunes filles.

Après les nombreuses actions menées par TotalEnergies en faveur de la sensibilisation à la précarité menstruelle, c'est au tour d'ACTUAL TEXTILES de s'engager pleinement dans cette cause sociétale. En tant qu'acteur clé de l'industrie textile à Madagascar, l'entreprise apporte sa contribution en combinant responsabilité sociale, engagement environnemental et soutien aux femmes malgaches.

L'Industrie Textile au Service d'une Cause Sociale

La précarité menstruelle demeure un défi majeur à Madagascar, freinant l'accès à l'éducation et à l'emploi pour de nombreuses femmes. Sensible à cette réalité, ACTUAL TEXTILES s'est engagée aux côtés de TotalEnergies et des acteurs associatifs en organisant, le 3 avril 2025, un événement solidaire dédié à cette cause. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions de TotalEnergies, et reflète l'engagement d'ACTUAL TEXTILES en faveur de la responsabilité sociétale et de l'inclusion des femmes.

L'événement a rassemblé des personnalités influentes du secteur, dont Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE, de la Direction Générale d'ACTUAL TEXTILES, ainsi que Madame Marième SAV SOW, Directeur Générale de TotalEnergies, Marketing Madagascar. Leur présence témoigne de l'engagement croissant du secteur privé en faveur de l'égalité des chances et du bien-être des femmes à Madagascar.

Des Kits Menstruels Éco-responsables et Fabriqués Localement

Grâce aux interventions du Docteur Rotsy Rasoavelonoro (OSTIE) et d'une représentante de MWE, les participantes ont été sensibilisées aux alternatives durables et économiques, telles que les culottes menstruelles et serviettes lavables.

ACTUAL TEXTILES a souhaité aller plus loin en apportant une solution concrète et durable : les kits menstruels distribués ont été confectionnés à partir de matières éco-responsables et recyclées par ses propres employés. En s'impliquant directement dans la production de ces protections, l'entreprise marque son engagement en faveur d'une industrie textile à la fois responsable et solidaire.

La vision de la direction d'ACTUAL TEXTILES

À l'occasion de cette initiative, Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE ont déclaré conjointement :

« Chez ACTUAL TEXTILES, nous sommes convaincus que l'accès à des protections menstruelles dignes et durables ne doit pas être un privilège, mais un droit fondamental pour toutes les femmes de Madagascar. ACTUAL TEXTILES a rejoint l'initiative menée par TotalEnergies, s'engageant ainsi dans la lutte contre la précarité menstruelle à travers l'organisation de cet événement solidaire.

Au-delà de notre mission industrielle, nous avons un rôle social à jouer. Nos collaborateurs ont participé à la confection des kits distribués aujourd'hui, et cela témoigne de notre volonté d'allier innovation, responsabilité sociale et développement durable pour améliorer le quotidien des femmes. Nous espérons que cette initiative encouragera d'autres entreprises à s'engager pour un avenir plus équitable et solidaire. »

Un impact durable pour les femmes à Madagascar

Lancée par TotalEnergies, l'initiative « Brisons les Règles » a marqué un tournant dans la lutte contre la précarité menstruelle à Madagascar. Sensible à cette cause et partageant les mêmes valeurs d'engagement social, ACTUAL TEXTILES a rejoint sans hésitation cette démarche, convaincu que chaque entreprise a un rôle à jouer dans l'amélioration du bien-être des femmes.

Cette mobilisation vise toutes les femmes à Madagascar, en mettant l'accent sur des solutions durables, accessibles et respectueuses de l'environnement. En unissant leurs efforts, TotalEnergies, ACTUAL TEXTILES et leurs partenaires contribuent à lever les tabous autour des menstruations et à offrir des alternatives concrètes aux femmes, qu'elles soient employées, étudiantes ou mères de famille.

Grâce à cette collaboration, l'industrie textile malgache démontre qu'elle peut être un acteur de changement social, en s'investissant dans des initiatives porteuses d'impact pour l'ensemble de la société.

Engageons-nous ensemble !

Cette action marque un pas vers une meilleure inclusion des femmes à Madagascar. Sensibilisons le plus grand nombre à la précarité menstruelle et encourageons l'adoption de solutions durables et accessibles pour toutes les femmes.