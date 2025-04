Ile Maurice: Smartphones - Le danger au bout des doigts

L'usage intensif des smartphones par les jeunes soulève plusieurs préoccupations. Ces appareils, omniprésents dans le quotidien, influencent non seulement la façon dont les adolescents interagissent entre eux mais aussi leur perception du monde.

Beaucoup d'adolescents admettent passer plusieurs heures par jour sur leur téléphone, souvent au détriment d'autres activités. «Je regarde des vidéos dès que j'ai un moment de libre. Parfois, je ne vois pas le temps passer», raconte Aurélie Vieillesse, 15 ans. Les plateformes de vidéos courtes captivent leur attention, augmentant leur temps d'écran. En conséquence, parents et enseignants notent une baisse de concentration et un manque d'interactions sociales.

L'accès à certains contenus en ligne inquiète également. Vidéos violentes, défis dangereux et promotion de substances illicites sont largement partagés sur les réseaux sociaux. «On voit beaucoup de vidéos où des gens se bagarrent ou font des choses dangereuses. Certains essaient de les reproduire», déclare Akshay, un habitant de Curepipe. Ces tendances peuvent affecter le comportement des jeunes, parfois sans qu'ils en mesurent les conséquences. «J'essaie de faire attention à ce que je regarde et de ne pas croire tout ce que je vois», ajoute-t-il.

L'usage prolongé des smartphones n'a pas que des effets sociaux. Il impacte aussi la santé mentale des adolescents. Anxiété, troubles du sommeil et dépendance aux notifications sont des effets fréquemment rapportés. «Si je laisse mon téléphone loin de moi, je me sens nerveux. J'ai l'impression de rater quelque chose», confie Akshay. Ce besoin constant de connexion peut induire stress et isolement.

Cependant, des appareils adaptés aux jeunes sont désormais disponibles. Joël L'Etourdi, Marketing & Digital Manager chez Huawei Technologies (Mauritius), explique que «par exemple, la HuaweI MatePad SE 11" Kids Edition propose un espace d'apprentissage et de jeu, avec des paramètres de contrôle parental pour limiter le temps d'écran et filtrer les contenus. Ce dispositif intègre également des fonctionnalités comme un filtre de lumière bleue pour limiter la fatigue visuelle et des alertes de posture pour encourager de bonnes habitudes. Il offre aux parents des outils pour encadrer l'utilisation, tout en permettant aux enfants d'explorer des contenus éducatifs».