Tunisie: Présence de la bactérie Listéria dans les aliments crus et non pasteurisés - Mise en garde du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a mis en garde contre la bactérie Listeria, qu'il a décrite comme un « ennemi silencieux » qui peut se cacher dans nos aliments quotidiens, en particulier la viande, le lait non pasteurisé et les légumes non lavés.

Sur la page officielle, le ministère donne des détails sur cette bactérie Listéria monocytogènes qui peut entrainer l'apparition de pathologies graves, en particulier chez les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont l'immunité est faible. Les symptômes d'une infection par cette bactérie sont une forte fièvre, des diarrhées, des nausées, des vomissements, des maux de tête et des douleurs musculaires. Dans les cas graves, elle peut provoquer une méningite ou une septicémie.

Pour la prévenir, le ministère de la Santé a appelé la population à respecter les règles d'hygiène, à se laver soigneusement les mains, à nettoyer régulièrement les ustensiles de cuisine, à séparer la viande crue des aliments prêts à consommer, à bien cuire les aliments, en particulier la viande, la volaille et le poisson, à utiliser de l'eau propre et des ingrédients frais, à ne pas consommer de lait et de produits laitiers non pasteurisés et à vérifier la date de péremption et la température de conservation sur les produits.