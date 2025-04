Tunisie: Basket - Demi-finale du super play-Off - Acte2 - Quelle réaction de la JSK et de l'ESS ?

Menées 1-0, ces deux équipes feront tout pour éviter une seconde défaite.

On jouera aujourd'hui le deuxième match de série de la demi-finale du super play off. L'USM et le CA ont déjà gagné le premier match et mènent 1 à 0. En plus, ce duo évoluera pour le second match de suite à domicile, grâce à l'avantage du terrain acquis après le play-off. C'est l'occasion pour enfoncer le clou et prendre une option avant les deux matches prochains. Mener 2-0 permettra à l'USM et au CA de mettre de la pression sur l'ESS et sur la JSK qui se retrouveront obligées de gagner les deux matches suivants chez elles pour espérer jouer un match décisif. Tout l'enjeu des matches d'aujourd'hui est là : l'USM et le CA ne vont pas lâcher quoi que ce soit, alors que l'ESS et la JSK vont devoir se surpasser pour créer la sensation. Sont-elles capables de le faire ?

La JSK, qui reste un favori au titre, paraît en mesure de pouvoir ramener une victoire devant le CA qui, lui aussi, garde ses chances intactes. Le niveau des deux équipes reste équivalent et cela, on a pu le voir dès le début de la saison. L'avantage de la salle reste important oui, mais pas décisif dans ce cas. Peut-être bien que pour USM-ESS, l'histoire est un peu différente. Là, les Monastiriens sont avantagés à tous les niveaux. Le tenant de titre, malgré un effectif amoindri et des départs, reste solide et ancré de la culture des titres. Les Etoilés devront se retrouver dans un grand jour pour espérer gagner à Monastir. Ce sera 2-0 ou 1-1 après les matches d'aujourd'hui. Et chacun des résultats aura des effets directs sur la suite de la série des demi-finales.

Le programme

Salle Gorjani : (15h00) CA-JSK

Salle de Monastir : (18h00) USM-ESS