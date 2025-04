Mauritanie: GBM - Une Croissance robuste, soutenue par une recapitalisation stratégique

La Générale de Banque de Mauritanie (GBM) fait sa mue et lubrifie ses coffres. Un pas de géant en termes d'augmentation du capital vient d'être effectué avec succès. La première opération, clôturée le 16 mai 2024, a porté le capital social de 1,02 milliard MRU à 1,52 milliard MRU, alors que la seconde, réalisée le 12 février 2025, a porté ce capital à 2,12 milliards MRU. Un nouveau tournant sur le marché bancaire mauritanien.

Par Dr. Leila Bouamatou, ADG de la Générale de Banque de Mauritanie (GBM)

Le renforcement durable de ses fondamentaux financiers a permis à la Générale de Banque de Mauritanie (GBM) de consolider son rôle de chef de file dans l'écosystème bancaire mauritanien.

Capitalisation consolidée

Bénéficiant d'une capitalisation renforcée, d'une expertise locale avérée et d'un réseau international de partenaires stratégiques (SFI, BAD, PROPARCO, AFREXIMBANK, UBAF, BACB, NATIXIS, COMMERZBANK, ODDO-BHF, etc.), la GBM s'affirme davantage comme un vecteur essentiel de transformation économique en Mauritanie.

Fondée il y a presque 30 ans, la GBM demeure à ce jour la seule institution bancaire du pays exclusivement orientée vers la banque d'affaires et d'investissement.

Elle accompagne les entreprises de toutes tailles dans des secteurs névralgiques- énergie, mines, pêche, agriculture, infrastructures, télécoms, industrie, commerce et services- en leur apportant des solutions de financement, de conseil et d'accompagnement sur mesure.

Stratégie proactive de conformité réglementaire

Dans le cadre de sa stratégie proactive de conformité réglementaire, en réponse à la lettre circulaire N°01/GR/2024 émise par la Banque Centrale de Mauritanie, la GBM a procédé à deux levées de fonds successives afin d'optimiser sa solvabilité et de renforcer son assise financière.

La première opération, clôturée le 16 mai 2024, a porté le capital social de 1,02 milliard MRU à 1,52 milliard MRU, alors que la seconde, réalisée le 12 février 2025, a porté ce capital à 2,12 milliards MRU.

À l'issue de ces augmentations, les fonds propres de base s'élèvent à 3,39 milliards MRU, dépassant largement le seuil réglementaire des 3 milliards MRU requis à l'horizon 2028.

Parallèlement, la GBM a enregistré une performance remarquable en 2024 avec une croissance généralisée de ses indicateurs.

Progression du Total Bilan

Le total bilan a progressé de 26 %, atteignant 10,46 milliards MRU (contre 8,29 milliards en 2023), ce qui place la banque parmi les trois établissements les plus dynamiques du pays en termes d'évolution.

Les dépôts ont augmenté de 9,75 %, tandis que les crédits octroyés ont atteint 7,54 milliards MRU (+7,45 %), et le Produit Net Bancaire (PNB) s'est établi à 659,6 millions MRU (+8,5 %).

Ces performances traduisent une efficacité opérationnelle renforcée et confirment la pertinence du modèle d'affaires de la GBM dans un contexte national favorable à l'expansion économique.

L'environnement mondial post-2025 reste empreint de tensions géopolitiques et d'un retour marqué aux politiques protectionnistes, accentués par l'avènement d'une nouvelle administration aux USA.

Cette instabilité prolonge une décennie déjà chahutée, marquée par les frictions sino-américaines, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Malgré une croissance mondiale modérée à 3,1 % en 2023, selon les statistiques du FMI, les économies émergentes demeurent les principaux catalyseurs de la reprise mondiale.

Dans ce contexte, les économies en développement, telles que la Mauritanie, s'emploient à renforcer leur résilience par la diversification économique, la stabilisation macroéconomique et l'intensification des investissements directs étrangers.

Une Conjoncture Nationale en Amélioration Structurée

La dynamique de redressement économique engagée par la Mauritanie depuis 2019 s'est traduite par une série de réformes de fond, axées sur l'attractivité des investissements et l'optimisation du cadre macroéconomique, à travers, entre autres mesures et actions, la création de l'Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM), le lancement du Haut Conseil de l'Investissement (HCIM) et le développement des Partenariats Public-Privé (PPP).

Les indicateurs macroéconomiques témoignent de cette transformation.

Dans ce cadre, il importe de noter que la croissance du PIB réel qui était de l'ordre de 6,5 % en 2023, est projeté pour 2024 à 5,1 %, et principalement soutenue par le secteur non-extractif et les services financiers, selon un rapport du FMI en décembre 2024.

En addition, l'inflation a été maîtrisée à 1,6 % à fin 2023, ce qui reflète une politique monétaire prudente, soutenue par des réserves de change de l'ordre de 2,0 milliards USD, assurant 6,3 mois d'importations hors industries extractives.

À ces fondamentaux, s'ajoutent des avantages structurels compétitifs, tels que les ressources minières majeures (fer, or, cuivre) qui représentent 24 % du PIB, ainsi que les gisements gaziers estimés à 110 TCF et le potentiel en énergies renouvelables : 457,9 GW solaire, 47 GW éolien propices au développement de l'hydrogène vert.

La Mauritanie dispose de ressources halieutiques abondantes : 1,8 million de tonnes par an (jusqu'à 50 % des exportations nationales), et d'un secteur d'élevage dynamique représentant 21 % du PIB.

La position géostratégique du pays, charnière entre le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, s'ajoute à d'autres piliers d'attractivité économique pour la Mauritanie, comme la sécurité du pays lui garantissant une stabilité intérieure notable, malgré les défis sécuritaires régionaux du Sahel.

Son climat politique et institutionnel apaisé et son potentiel de développement multisectoriel ainsi que les réformes réglementaires favorisant la bonne gouvernance, la transparence et la compétitivité sont autant d'atouts pour la Mauritanie qui, désormais, attire plus d'investisseurs par son rendement compétitif à l'échelle régionale.

Place de leadership affirmé

En conclusion, la GBM se distingue, dans un paysage bancaire composé de 18 établissements dont 4 filiales de groupes étrangers, par son positionnement exclusif dédié aux entreprises, son ancrage local et ses alliances internationales.

Avec une trajectoire de croissance soutenue, une stratégie clairement articulée autour de la diversification et un engagement constant auprès de ses partenaires, la GBM s'impose comme un acteur stratégique clé de la transformation économique de la Mauritanie et s'inscrit résolument comme un levier structurant du système financier mauritanien et un catalyseur du développement durable du pays.