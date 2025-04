Madagascar: Jean Bruno Ramahefarivo - Base Toliara a aussi le droit de circuler et de travailler

Dans un souci permanent de transparence, Base Toliara continue de s'exprimer pour éclairer l'opinion sur les tenants et les aboutissants du projet minier qui est appelé à contribuer efficacement au développement économique du pays.

Vendredi dernier, le DG de Base Toliara, Jean Bruno Ramahefarivo a donné un point de presse pour émettre certains détails que le public a le droit de savoir.

Société de droit malagasy

A propos de droits justement, Base Toliara a aussi les siens. A commencer par la liberté de circulation et d'entreprendre. « Base Toliara est une société de droit malagasy et a des droits légitimes comme tous les citoyens : notamment le droit de circuler, de travailler librement », soutient le DG de la compagnie. Un droit reconnu par l'Etat qui a décidé la réouverture du projet après une suspension pendant quelques années. « Le projet a été suspendu car il y a eu des troubles provoqués par ses opposants.

L'Etat a aussi pris ses responsabilités en menant ses propres études sur les impacts, les retombées du projet. Les discussions qui ont duré 5 ans ont abouti à des améliorations qui ont permis de conclure que le projet aura des retombées positives pour l'ensemble du pays, la région Atsimo Andrefana mais aussi les communautés concernées en termes de redevances, de ristournes et d'avantages sociaux », ajoute Jean Bruno Ramahefarivo.

En précisant que toutes les balises sont en place pour rendre ce projet minier profitable à toutes les parties prenantes. « Depuis les années 1980, les grandes mines font l'objet de strictes réglementations aussi bien au niveau mondial que national et si un opérateur ne respecte pas les lois établies, personne au monde n'achètera ses produits. En ce qui concerne plus particulièrement Madagascar, les activités des grandes mines sont très encadrées. Avec le code minier qui a été révisé. Les redevances ont été augmentées et il a été établi des investissements sociaux obligatoires ».

Principes et valeurs

Des obligations sociales que Base Toliara assume de la manière la plus efficace possible, conformément aux principes et valeurs de Base Ressources, sa maison-mère en matière de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). « Pour Base Toliara, le RSE n'est pas juste une question de marketing et de sponsoring, notre objectif est de faire en sorte que les communautés impactées par le projet puissent en tirer le maximum de profits socioéconomiques. Nous réalisons une exploitation responsable et durable tout en atténuant les impacts environnementaux et sociaux »,

selon toujours Jean Bruno Ramahefarivo qui a pris comme exemple la réussite de Base Ressources au Kenya devenue une référence mondiale en la matière. « On appliquera à Madagascar ce qui a été fait au Kenya », rassure le DG. Il a insisté également sur les nombreuses séances de consultations et de discussions auprès des populations locales concernées pour recueillir leurs aspirations, craintes et questionnements. Même les opposants au projet ont été consultés. Une transparence totale, en somme.

Sous contrôle

Concernant le site d'extraction, les impacts sur les lieux d'habitation sont minimes. Le site d'extraction se trouve à environ 55 km au Nord de Toliara, à 16 km de la RN9. Les sites touristiques de renommée comme Ifaty et Mangily se trouvent à une vingtaine de kilomètres. La limite de la forêt Mikea se trouve à 20 km du site et les Mikea vivent même à quelque 112 km. Une manière de dire que l'exploitation ne se fera ni sur une plage ni dans des lieux habités et aucun village ne sera touché ni rasé, contrairement aux informations véhiculées. D'ailleurs, « le permis obtenu concerne 7 700 ha mais 4 400 ha seulement seront exploités, avec un rythme de 1 ha ou 2 ha par an, en fonction du marché mondial ».

Concernant les risques de radioactivité, « tout est sous contrôle », selon toujours le DG de Base Toliara car Energy Fuel, l'actuel propriétaire de Base Toliara est spécialiste en matière de technologie pour maîtriser le sujet. Pas de risque également en matière d'eau puisque Base Toliara utilise une technologie d'exploitation à sec qui minimise la consommation d'eau. D'ailleurs, Base Toliara utilise de l'eau aquifère puisée à plus de 100 mètres de profondeur, non utilisée par la population. Au contraire, Base Toliara appuiera des projets d'adduction d'eau potable.