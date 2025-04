Tunisie: Coupe du pays - Seizièmes de finale - Sans surprise...

La logique a été respectée dans les confrontations d'hier après-midi. Le CA, le ST, l'ESZ, le CSS, l'ESS, l'ASS et l'AS Jelma se sont qualifiés sans surprise aux huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

compte des 1/16es de finale de la Coupe de Tunisie se sont tous terminés dans le temps réglementaire. Pour les sept clubs qualifiés, le CA, le ST, le CSS, l'ASS, l'ESS, l'ESZ et l'AS Jelma, la logique a été finalement respectée au point qu'ils ont réglé l'affaire dans le temps réglementaire.

CA : encore Ali Youssef

Pour le Club Africain, le Stade Tunisien et l'AS Jelma, l'affaire a été pliée en une mi-temps. Hôte de la lanterne rouge du championnat, en l'occurrence l'UST, le Club Africain a pris le temps de tâter d'abord le terrain, calmer les ardeurs des attaquants adverses avant qu'Ali Youssef n'ouvre le score d'une jolie reprise, profitant d'une mauvaise sortie du portier tataouinois, Yassine Bguir (41').

Le Libyen a inscrit son troisième but cette saison contre l'UST, et c'était toujours le but de la victoire finale. A noter que le gardien de but tataouinois Bguir a fait un bon match sur l'ensemble, mais il a suffi d'une mauvaise appréciation et une sortie légèrement tardive pour qu'il encaisse un but. Pour les Clubistes, la réalisation d'Ali Youssef était suffisante. Ils n'avaient qu'à gérer la suite avec quelques occasions nettes à la reprise, notamment Ait Malek dont le puissant tir a été sauvé in extremis par Bguir.

Au Bardo, Ghazi Ayadi a inscrit le but de la qualification pour le Stade en transformant un penalty (42'). L'AS Jelma s'est imposé à domicile face au PS Sakiet Eddaier sur le score de 1-0. Aymen Guesmi a offert le but de la qualification à l'équipe de Jelma après une demi-heure de jeu, précisément à la 33'. Une belle récompense pour ce club ambitieux.

Ecrasante victoire du CSS

En déplacement chez le club divisionnaire, l'US Zriba-Hammam, le CSS ne lui a pas fait de cadeau, remportant une écrasante victoire sur un score sans appel (5-0). C'est réconfortant pour le moral des joueurs de Lassaad Dridi qui tablent sur l'épreuve de la Coupe pour sauver leur saison.

A Oum Laarayes, Dhiaeddine Jebri (18') et Amanallah Mejhed (21') ont permis à l'ASS de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps avec un avantage confortable. Oussema Saidi a réduit le score pour le GS Om Laarayes à la 85', mais ce n'était pas suffisant, puisque l'hôte de l'ASS en est resté là.

L'ESS s'est contentée, elle, d'une courte victoire à Mornag. Les Etoilés ont assuré le strict minimum face à un adversaire qui n'avait rien à perdre en fin du compte. Quant à l'ESZ, elle est allée chercher une qualification amplement méritée de Métlaoui, en remportant une nette victoire (2-0). Le buteur Youssef Senana a fait parler de lui avec un doublé décisif pour le billet aux huitièmes.

Résultats

US Tataouine - Club Africain 0-1

ES Métlaoui - ES Zarzis 0-2

Stade Tunisien - O. Sidi Bouzid 1-0

SS Mornag - ES Sahel 0-1

GS Oum Laarayes - AS Soliman 1-2

US Zriba - CS Sfaxien 0-5

AS Jelma - PS Sakiet Eddaier 1-0

US Ben Guerdane - CA Bizertin 0-0 (5-4 tab)

O. Béja - CS Msaken 0-1

EGS Gafsa - ESH Sousse 2-1

Jendouba Sport - AS Gabès 0-1

JS Kairouan - Sfax RS 1-0 a.p.

CS Khenis - JS Manouba 0-1