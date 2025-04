Tunisie: Le CAB éliminé en seizièmes contre l'USBG - Dominer n'est pas gagner !

Les Cabistes ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour avoir raté bon nombre d'occasions de but.

Rarement le CAB a dominé, ces dernières saisons, un adversaire d'une manière aussi outrageuse et, au final, y laisser des plumes. En effet, à l'occasion de ce tour de Coupe qui a vu les clubs de Ligue 1 entrer en lice, les Bizertins ont livré contre leurs hôtes de l'USBG un match plein au cours duquel ils ont tout fait sauf marquer des buts.

Frais à souhait, ils ont exercé un pressing haut et permanent dans le but d'étouffer d'éventuelles velléités offensives de leurs adversaires. Ils ont réussi à gagner la bataille de l'entrejeu grâce à l'omniprésence de Abdou Seydi et la vision de jeu de Alhassan Konte par lequel transite le ballon, aidé par Aymen Amri au balayage-quadrillage.

Le CAB tenait pratiquement le match en main et à chaque accélération de Balbouz ou Guessmi sur le flanc droit et de Momar Diop sur le côté gauche, la défense de l'USBG était mise en difficulté. Le but chauffait mais la concrétisation faisait défaut. Et à force de manquer l'immanquable et de se montrer inefficace voire naïf, les camarades de Allala ont failli prendre un but notamment sur des contres, n'eussent été les réflexes du gardien Hanzouli. Toutefois, le CAB est resté maître de la situation en variant le jeu, faisant circuler parfaitement le ballon à gauche comme à droite mais ni les débordements de Guessmi et ni ceux de Rhimi, ponctués par des centres, n'ont trouvé un attaquant à la réception pour tromper le gardien de buts Abassi qui a abusé de beaucoup de perte de temps.

Inefficacité quand tu nous tiens

En deuxième période de jeu, le staff technique cabiste procède alors à des changements, incorporant Fellahi et Aloui en lieu et place de Ayendi et Balbouz dans l'espoir de trouver, enfin, le chemin des filets. Les «Jaune et Noir» ont investi le camp d'en face et y ont cru mais à nouveau, on assista à des ratages monstres devant les bois adverses.

N'est-ce pas Amri, Fellahi et Aloui? Quant à Momar Diop qui prend cette fâcheuse habitude de s'écrouler à chaque obstruction quand il effectue un crochet à ses adversaires, il a souvent privé ses camarades d'exploiter de belles opportunités de but. Quel gâchis! Devant cette inefficacité qui était devenue criarde avec au fil du temps qui « filait» vite, Hidoussi, via son adjoint Ali Machani, fit entrer Cissoko et Khelifi pour relayer Abdou Seydi et Momar Diop, jouant ainsi l'attaque à outrance. Le résultat restera inchangé, nul et vierge jusqu'à la fin du match. Les prolongations n'ont rien donné de nouveau au score.

Il a fallu recourir aux penalties pour départager les deux équipes. La chance a finalement souri aux Sudistes qui ont réalisé un cinq sur cinq alors qu'Amri a manqué le sien, côté Nordiste. La saison est pratiquement terminée pour le CAB après cette nouvelle déception. Aux responsables bizertins de faire le bilan à la fin du championnat et repartir sur des bases solides.