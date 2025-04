Maroc: UIP - Appel au renforcement de la coopération entre le pays et le Kazakhstan

Tachkent — Le président du Mazhilis, assemblée nationale du Kazakhstan, Koshanov Yerlan Zhakanovic, a appelé, dimanche à Tachkent (Ouzbékistan), au renforcement des relations de coopération entre son pays et le Maroc.

M. Zhakanovic, qui s'est entretenu avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid en marge de la 150è Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) qui se tient dans la capitale de l'Ouzbékistan, a rappelé les pas franchis ces dernières années sur la voie du renforcement de la coopération entre le Maroc et son pays dans les domaines politique, économique et humain.

Il a mis l'accent sur l'importance de tirer profit des positions stratégiques du Maroc et du Kazakhstan, et de leur potentiel économique pour impulser la dynamique commerciale et économique entre les deux pays. Le responsable a, dans ce contexte, appelé à créer une plateforme logistique qui permettra de renforcer les échanges commerciaux entre le Kazakhstan et le Maroc.

Il a mis l'accent sur la nécessité de consolider la coopération parlementaire entre le Maroc et le Kazakhstan, partant du rôle que jouent les instances législatives dans la promotion des relations et du rapprochement entre les pays et les peuples.

Pour sa part, M. Ould Errachid, qui conduit la délégation parlementaire marocaine à l'assemblée de l'UIP, a indiqué que cette rencontre traduit la volonté d'instaurer un dialogue parlementaire "régulier et durable" entre les institutions législatives des deux pays pour servir les causes et les intérêts communs.

La rencontre s'inscrit également dans le cadre des relations bilatérales distinguées entre le Maroc et le Kazakhstan, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et du président kazakh Kassym Jomart Tokayev, "fondées sur le respect, l'estime et le soutien mutuels dans les questions vitales, notamment la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume", a-t-il précisé.

La réunion traduit, en outre, la volonté commune de promouvoir ces relations dans divers domaines, a-t-il ajouté, saluant les résultats atteints lors de la visite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan au Maroc en février dernier, couronnée par une feuille de route "ambitieuse et multidimensionnelle" visant à renforcer les relations bilatérales.

Le président de la Chambre des conseillers a, d'autre part, mis en avant l'importance de la coopération Sud-Sud et les échanges gagnant-gagnant comme mécanismes de complémentarité qui permettent de faire face aux défis multidimensionnels imposés par le contexte international.

Il a, dans ce contexte, appelé à dynamiser les échanges commerciaux entre les deux régions, se félicitant de l'accord bilatéral visant à créer une commission mixte gouvernementale et un conseil d'affaires Maroc-Kazakhstan et de renforcer la liaison logistique entre les deux pays.

Le responsable s'est également réjoui de la volonté des deux pays d'élargir leur coopération, renforcer les échanges commerciaux et les investissements et multiplier l'échange d'expertise dans les secteurs stratégiques intéressant le Royaume et le Kazakhstan, notamment ceux relatifs à l'innovation technologique, la transition énergétique, l'environnement, le transport et la logistique.

M. Ould Errachid a, d'autre part, appelé à renforcer la coordination au sein des instances internationales, à unifier les efforts concernant les questions communes et les initiatives internationales visant à faire face aux défis globaux, comme la sécurité alimentaire, la santé et le changement climatique.

Il a aussi jugé nécessaire de renforcer les ponts culturels et civilisationnels entre les deux pays qui partagent des liens cultuels et culturels, estimant que l'exemption de visa entre les deux pays, entrée en vigueur en mars dernier, permettra de renforcer les échanges culturels et humanitaires et de stimuler les flux touristiques vers les deux pays.

L'intérêt de l'action parlementaire diplomatique réside dans l'échange de visites et d'expériences dans les volets liés à l'action parlementaire et la dynamisation du rôle des groupes d'amitié comme plateforme de dialogue et de coordination conjointe, a dit le président de la délégation marocaine.

Le 3è dialogue parlementaire Sud-Sud prévue les 28 et 29 avril au Maroc, sera l'occasion d'examiner les perspectives de développer les relations parlementaires maroco-kazakhes, a-t-il ajouté.

M. Ould Erracid s'est entretenu, par la suite, avec la présidente du Milli Majlis, le parlement azerbaïdjanais, Sahiba Gafarova.

Les deux parties ont salué l'excellence des relations entre le Maroc et l'Azerbaïdjan qui s'est traduite par la signature d'accords dans plusieurs domaines et l'exemption de visa, entrée en vigueur le 28 août 2024.

Le président de la délégation marocaine a eu aussi des entretiens avec le vice-premier président du sénat du Cambodge, Ouch Borith, qui ont porté sur les moyens de développer la coopération parlementaire et de renforcer les relations "amicales séculaires" entre les deux pays.