Maroc: Lancement d'une campagne nationale de communication sur l'importance des soins prénatals

Rabat — Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de communication pour le changement social et comportemental 2023-2027 développée par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, une campagne nationale de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals est organisée du 7 avril au 8 mai.

Sous le slogan "Un suivi de grossesse précoce et régulier...pour préserver la santé de la mère et du bébé", cette campagne souligne l'attention accordée à la promotion de la santé maternelle et néonatale et s'inscrit dans le cadre de la célébration par le Royaume du Maroc, à l'instar de la communauté internationale, le 7 avril, de la Journée mondiale de la Santé, dont la thématique choisie cette année par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est la santé maternelle et néonatale, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cette campagne vise à consolider les acquis, à améliorer les performances en matière de consultation prénatale en tant que levier ayant prouvé son efficacité par les évidences scientifiques dans la réduction de la morbidité et la mortalité de la mère et du nouveau-né, et à élargir les efforts vers d'autres composantes des mille premiers jours de vie, reconnues comme une opportunité pour un développement optimal des générations futures, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie susmentionnée, une plateforme d'apprentissage en ligne "Massive Open Online Courses (MOOC)" sur les techniques de counseling et les 1.000 premiers jours a été conçue avec l'appui de la Banque Mondiale, et ce en vue de promouvoir et instaurer des comportements et des pratiques qui favorisent une santé et une nutrition optimales pendant les 1.000 premiers jours de la vie de l'enfant, de la conception à l'âge de 2 ans.

À ce titre, un premier cycle de formation sera lancé en avril au profit des professionnels de santé impliqués dans la santé et la nutrition maternelles et infantiles et des relais communautaires œuvrant dans ce domaine.

À cet égard et dans le cadre des engagements du Maroc dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030, en cohérence avec le Nouveau modèle de développement du Royaume et les orientations nationales visant l'élimination des décès maternels et néonatals évitables, le Royaume a consenti de nombreux efforts pour l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection Sociale avec l'appui incontournable de l'INDH, des secteurs gouvernementaux, des partenaires non gouvernementaux, de l'OMS et des Agences Onusiennes.

Au regard de tous les efforts déployés, la célébration de cette Journée Mondiale de la Santé est une occasion pour renforcer le rôle de tous les acteurs pour maintenir le niveau de performance affiché à l'échelle nationale, et qui est traduit par la réduction du ratio de la mortalité maternelle de 35 % entre 2010 et 2016 (ENPSF 2018) et le recul du taux de la mortalité néonatale durant la même période de 38% selon la même enquête.

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l'INDH déploient une campagne multicanale pour sensibiliser à la santé et à la nutrition maternelles et néonatales.

Cette démarche comprend la diffusion de spots télé et radio en arabe et en amazigh ainsi que le partage de capsules digitales et de publications sur le site web et les réseaux sociaux du ministère et sur les plateformes sociales de l'INDH.

Parallèlement, des séances de sensibilisation sont organisées dans les établissements de soins de santé et les centres Dar Al Oumouma. De plus, des messages sont intégrés dans le prêche du vendredi pour une mobilisation communautaire accrue, visant à promouvoir et à instaurer des comportements et des pratiques qui favorisent une santé et une nutrition optimales de la mère et de l'enfant.