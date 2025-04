Maroc: Salé - La Fédération nationale du scoutisme marocain tient son 14e congrès national

Salé — La Fédération nationale du scoutisme marocain a tenu, samedi à Salé, son 14e congrès national sous le thème "La route vers 2030 : un scoutisme fort, une jeunesse leader".

Cette rencontre a été l'occasion de dresser le bilan de la mandature 2022-2024, de débattre des enjeux actuels auxquels est confronté le mouvement scout au Maroc, de définir les grandes orientations à venir et d'élire une nouvelle équipe dirigeante pour la prochaine période.

Dans son allocution, le président délégué de la Fédération, Chakib Benayad, a souligné que les trois dernières années ont été jalonnées de nombreux défis, mais aussi de réalisations majeures, marquant un tournant décisif dans le parcours du mouvement, grâce à l'implication active des partenaires institutionnels, du secteur privé et de la société civile.

Il a rappelé, à cet égard, que le scoutisme, en tant que mouvement éducatif volontaire, puise sa force dans un environnement institutionnel favorable, précisant que la Fédération a bénéficié du soutien de plusieurs acteurs clés, notamment le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

"Ce soutien a permis de renforcer les capacités des encadrants scouts et d'élargir les activités à l'échelle nationale, notamment à travers le programme national des colonies de vacances", a-t-il poursuivi.

M. Benayad a également salué le partenariat fructueux avec le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, qui a permis le lancement de projets novateurs, à l'instar du programme "Scoutisme inclusif", devenu un modèle reconnu à l'échelle arabe et internationale pour l'intégration des enfants en situation de vulnérabilité.

Il a affirmé que la Fédération ambitionne désormais d'élargir sa base de bénéficiaires, en ciblant en particulier les zones rurales et enclavées, de moderniser ses outils à travers la transition numérique, et de renforcer sa présence aux niveaux continental et international.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a affirmé que le mouvement scout marocain constitue un pilier essentiel du système d'éducation et de socialisation des jeunes, saluant son rôle central dans la promotion des valeurs de citoyenneté, de responsabilité, de bénévolat et d'engagement.

Il a souligné, dans une allocution lue en son nom, que ce 14e congrès, qui coïncide avec le 67e anniversaire de la création de la Fédération, représente une étape stratégique pour faire le point sur les acquis, relever les défis actuels, et définir une vision prospective à l'horizon 2030, fondée sur la gouvernance démocratique et l'ouverture.

Le ministre a également rappelé que la Fédération bénéficie de la présidence effective de SAR le Prince Moulay Rachid, témoignant ainsi de la Haute sollicitude Royale à l'égard de cette institution historique, en particulier dans sa mission d'éducation des jeunes générations.

Et d'ajouter que son département, qui considère le scoutisme comme un acteur stratégique dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de la jeunesse, continuera à appuyer le scoutisme à travers le renforcement des infrastructures, la formation continue et la promotion de l'engagement civique des jeunes marocains.